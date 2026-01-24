Pocos, por no decir nadie, han reaccionado a lo de El Xokas en 'El Hormiguero' como Antón Losada

El politólogo Antón Losada, Doctor en Derecho por la Universidad de Santiago de Compostela, ha reaccionado desde su cuenta en la red social X al mensaje que el creador de contenido Joaquín Domínguez, conocido popularmente como El Xokas, lanzó sobre los impuestos el pasado jueves en El Hormiguero.

El streamer criticó que un autónomo deba pagar una cantidad tan alta de cuota, cuando su ingreso es muy bajo y defendió que están "sometidos". "Que una persona emprenda en este país, ¿realmente debería tener unas penalizaciones del Estado?", cuestionó.

"Eres una persona que consigue crear un conglomerado, que creas una empresa, generas empleo, que, por tanto, haces que muchas personas den de comer a sus familias, lo que tendrías que tener es apoyo por parte del Estado, no solamente crispación, problemas, dolor y todo lo negativo que te pueda venir encima", recriminó.

"Al fin y al cabo, tenemos un Estado para que haga la ciudadanía mejor, no peor. La cuota de autónomos es injusta por cómo funciona, porque si tú generas 1.200 euros, ¿cómo te van a quitar 300? Un 30%, ¿a ti te parece normal?", reprochó el creador de contenido, en conversación con Pablo Motos.

El Xokas terminó su intervención, asegurando que "lo que no puede ser es que la gente que menos cobre y más fastidiada esté, sea sometida por el Estado". "No puede ser. Estamos creando un ejército de robots, cada uno debe poder soñar", añadió.

La respuesta de Antón Losada

Lo que nadie se esperaba es que, en redes sociales, el politólogo Antón Losada acabaría reaccionando a las palabras de El Xokas y lo ha hecho de una forma bastante diferente al resto.

"Creo El Xokas y El Hormiguero

, que tenéis que hablar urgentemente con vuestros asesores fiscales". "O no saben u os están tangando o ambas cosas a la vez. En serio. Habladlo".

El mensaje del politólogo acumula cientos de me gusta en cuestión de pocas horas y no ha sido la única reacción a algunas de las opiniones que el creador de contenido mostró en el programa de Antena 3.

Dani Valdivia, profesor de Sociología y Ciencias Políticas en la Universidad Pablo de Olavide, también ha contestado a lo que dijo El Xokas sobre el sistema democrático actual de España, diciendo que el voto "no sirve de mucho, desgraciadamente".

"Antes 'sentaban cátedra' expertos, académicas y científicos. Hombres y mujeres que dedicaban su vida a formarse. Ahora lo hace Xokas, cuyo mayor mérito es pegar berridos delante de una pantalla", ha reaccionado.