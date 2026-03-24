Elma Saiz y Carlos Cuerpo protagonizan un divertido momento en plena rueda de prensa que recuerda al "no, cuelga tú"
Ambos se han cedido la palabra con mucha educación.
La rueda de prensa posterior al último Consejo de Ministros ha sido el escenario de una divertida escena entre la portavoz del Gobierno, Elma Saiz y el ministro de Economía, Carlos Cuerpo.
Junto a ellos también estaba el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, quien ha sido testigo de excepción. La anécdota se ha producido después de que Cuerpo abordara la bajada de los precios y el decreto de medidas por la guerra de Irán.
Elma Saiz iba a tomar la palabra, pero el ministro de Economía todavía tenía una pregunta por responder y ha pedido seguir hablando. "Ah, sí, perdón. Claro, claro...", le ha respondido la portavoz del Gobierno tras darse cuenta.
"Ah, perdóname, todo tuyo", ha respondido Cuerpo, que se ha mostrado dispuesto a cederle la palabra a su compañera. Ha sido entonces cuando ambos han empezado un intercambio de gestos de cortesía para cederse la palabra mutuamente.
"No, no, tú", se han dicho ambos en varias ocasiones, provocando las risas de los periodistas presentes en la rueda de prensa de La Moncloa. Mientras tanto, el ministro José Manuel Albares ha esbozado una sonrisa.
Las medidas aprobadas por el Gobierno
Estas son algunas de las medidas aprobadas en el "decreto de guerra" del pasado viernes:
- Bajada del 21% al 10% el IVA de gasolina, gasóleo, luz y gas, briquetas y los ‘pellets’.
- Bajada del impuesto especial eléctrico, que pasa del 5% al 0,5%, y supresión del impuesto al valor de la producción eléctrica, en el 7,1%.
- Ayuda de 20 céntimos por cada litro de gasóleo para transportistas, agricultores, ganaderos y pescadores. A ello se suma una ayuda equivalente para la compra de fertilizantes
- Congelación del precio máximo de venta del butano y el propano.
- Bono social eléctrico: descuento del 42,5% para consumidores vulnerables y del 57,5 % para vulnerables severos.
- Prohibición del despido para empresas que reciban ayudas asociadas al RDL
- Medidas de impulso de la transición ecológica como ayudas al coche eléctrico (Plan Auto+, con deducciones del 15%), bombas de calor , autoconsumo fotovoltaico, eficiencia energética de edificios o impulso de zonas de aceleración de energías renovables.