Elma Saiz y Carlos Cuerpo protagonizan un divertido momento en plena rueda de prensa que recuerda al "no, cuelga tú"

La rueda de prensa posterior al último Consejo de Ministros ha sido el escenario de una divertida escena entre la portavoz del Gobierno, Elma Saiz y el ministro de Economía, Carlos Cuerpo.

Junto a ellos también estaba el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, quien ha sido testigo de excepción. La anécdota se ha producido después de que Cuerpo abordara la bajada de los precios y el decreto de medidas por la guerra de Irán.

Elma Saiz iba a tomar la palabra, pero el ministro de Economía todavía tenía una pregunta por responder y ha pedido seguir hablando. "Ah, sí, perdón. Claro, claro...", le ha respondido la portavoz del Gobierno tras darse cuenta.

"Ah, perdóname, todo tuyo", ha respondido Cuerpo, que se ha mostrado dispuesto a cederle la palabra a su compañera. Ha sido entonces cuando ambos han empezado un intercambio de gestos de cortesía para cederse la palabra mutuamente.

"No, no, tú", se han dicho ambos en varias ocasiones, provocando las risas de los periodistas presentes en la rueda de prensa de La Moncloa. Mientras tanto, el ministro José Manuel Albares ha esbozado una sonrisa.

Las medidas aprobadas por el Gobierno

Estas son algunas de las medidas aprobadas en el "decreto de guerra" del pasado viernes: