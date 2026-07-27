Tuva, 11 años, se encuentra a su doble exacta en sus vacaciones: "Es como verse en un espejo"

Unas vacaciones que Tuva, de 11 años, jamás olvidará (ni tampoco sus padres). La menor, mientras que estaba disfrutando en la conocida playa sueca de Böda Sand, se encontró con otra niña que era su doble exacta.

La coincidencia entre ambas era tan exacta que incluso sus padres las confundieron. De hecho, el destino quiso que fueran idénticos hasta los bañadores que las dos niñas llevaban. La doble de Tuva tiene casi exactamente un año menos que ella y se llama Lily Fischer.

En declaraciones al medio de comunicación sueco Aftonbladet, Tuva ha asegurado que estar enfrente de Lily "era casi como verse a una misma en el espejo". La niña de 11 años ha expresado que "intentamos encontrar diferencias, pero solo encontrábamos más y más similitudes. Así que fue genial".

Por su parte, el padre de Lily, Magnus Petersson, ha señalado que las menores se parecen tanto que "estuve un rato mirando a la niña equivocada cuando tenía que estar pendiente de mi hija en el agua". El hombre ha añadido que "hacía mucho calor ese día, así que al principio pensé que veía doble".

Igual de impactada se quedó la madre de Lily, Hannah Fischer, al ver que su hija era idéntica a Tuva. "Me quedé sorprendida y casi conmovida al ver lo parecidas que eran", ha afirmado la madre, tal y como recoge el citado medio.

Las familias de ambas niñas hablaron sobre el gran parecido entre las menores, lo que hizo que mantuvieran el contacto y pasaran bastante tiempo juntas a lo largo de los días de vacaciones.

En ese sentido, Lily Fischer ha destacado que "me hace mucha ilusión haber hecho una nueva amiga y nos hemos intercambiado los números de teléfono", dice Lily. Las dos familias esperan poder reencontrarse en el futuro, a pesar de que viven a unos 500 kilómetros de distancia.