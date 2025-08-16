En Estados Unidos se fijan en lo que ya está pasando en muchos restaurantes de España durante el verano

El prestigioso The New York Times ha publicado un artículo este sábado en el que ha analizado cómo las viejas costumbres de España se siguen usando para hacer frente a las altas temperaturas del verano.

"La tradición de la siesta no es casual. España lleva siglos conviviendo con un calor extremo, y sus habitantes tienen maneras de sobrellevarlo", ha detallado, antes de detallar los graves incendios producidos durante la ola de calor.

El medio estadounidense ha informado que "mortíferos incendios forestales obligaron a la evacuación de miles de personas en el norte y el sur de España y dañaron un yacimiento minero de la época romana declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO".

Tras ello, han analizado cómo se vive el verano en Sevilla. "Se ha convertido en un hervidero del sur de Europa. Sus residentes esperan un poco de alivio ante las olas de calor cada vez más frecuentes e intensas que amenazan a los más vulnerables", ha razonado.

Y uno de los puntos en los que The New York Times se ha fijado es en lo que ocurre con los restaurantes "que atienden a turistas". "Sirven spritzes (conocido cóctel) y pulverizan vapores para refrescar las mesas al aire libre", ha expuesto.

"Están modificando o acortando los horarios de trabajo, una política respaldada por la ministra de Trabajo de España, Yolanda Díaz. El gobierno ha adoptado normas para acortar o suspender el trabajo al aire libre en función de las alertas de calor emitidas por el servicio meteorológico nacional", ha asegurado.

También se hacen eco de que los horarios para que los más pequeños jueguen han cambiado y "se están volviendo aún más nocturnos, retozando por los parques infantiles a medianoche".