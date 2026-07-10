Un experto forestal plantea la pregunta del millón tras el incendio de Almería: "¿Por qué no lo hacemos?"

Un helicóptero del servicio de extinción de incendios arroja agua sobre uno de los focos del incendio forestal declarado en Los Gallardos, Almería.

El incendio en el municipio almeriense de Los Gallardos deja ya 12 muertos y 23 desaparecidos. Al margen de rifirrafes políticos, la catástrofe ha hecho que muchos se hagan una misma pregunta: ¿por qué todos los veranos pasa lo mismo?

Cuesta mucho entender que las administraciones tropiecen una y otra vez con la misma piedra. Por esta cuestión le han preguntado el exdirector general de Medio Ambiente en la Junta de Extremadura y experto forestal Paco Castañares ha intentado arrojar luz sobre ello.

La inversión es prevención es clave. Así lo asevera Paco Castañares, que insiste en que habría que adoptar "medidas de verdad": "Habría que adoptar 15 o 20, seguramente alguna más, pero al menos, habría que adoptar dos".

Una de ellas debería ser "proteger los pueblos y la vida de la gente que vive en ellos y las casas que están aisladas, con perímetros de protección, que es lo más barato que hay". A esto habría que añadir la gestión de las zonas estratégicas, pues "es allí donde el fuego alcanza esas dimensiones que lo convierten en imparable".

"Elegimos siempre el camino más complicado"

No obstante, ha expuesto que "como no podemos hacerlo todo a la vez" hay que ir poco a poco. Por ello, este experto forestal recomienda que "empecemos haciendo de millón en millón de hectáreas, haciéndolo donde hay que hacerlo".

"El año pasado nos gastamos 7.600.000.000 de euros en apagar las casi 400.000 hectáreas que se quemaron en el mes de agosto. Con la mitad de este dinero, con 3.800.000.000 de euros, dividido en los diez años anteriores, es decir, a 380 millones anuales cada año durante diez años, habríamos evitado que esas 400.000 hectáreas se quemaran y, además, nos habríamos ahorrado la mitad del dinero", ha apuntado.

Paco Castañares tiene claro que "no es más caro prevenir que apagar" y se ha preguntado entonces "¿por qué no lo hacemos?" y "por qué elegimos siempre el camino más complicado, el más difícil, el que más naturaleza nos cuesta y el que más vidas humanas nos cuesta?".