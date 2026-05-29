Esta joven denuncia lo que está pasando en las ciudades españolas y acaba con una frase final que solo acapara elogios

El turismo, la globalización y la masificación está provocando un proceso de gentrificación en las ciudades en las que están cambiando de un estilo más clásico y tradicional a otro mucho más internacional y con menos esencia e identidad. Esa evolución cada vez se está viendo de una forma más nítida, especialmente en las principales ciudades del país.

Para denunciarlo, la creadora de contenido en TikTok Daniel Granados, que tiene más de 100.000 seguidores en su perfil (@daniela.granadosc), ha hecho un vídeo en el que destaca aspectos de las ciudades actuales y lo comparan con otros más clásicos dejando una conclusión final que está siendo muy aplaudida.

"Estamos perdiendo lo mejor que tenemos. Vas andando por la calle y te encuentras cafeterías kawaii o hamburgueserías que parece que te van a poner un postre más que una hamburguesa", comienza diciendo, mientras habla justo delante de un local con un cartel de "se traspasa".

Ahí la joven comienza a hacerse preguntas: "¿Dónde quedan los bares de toda la vida? ¿Dónde quedan los menús del día que sepan a algo? ¿Y las cartas escritas en una pizarra sin que me tengas que poner una fotito para llamar la atención de los guiris?".

"¿De verdad es necesario que lo primero que tenga que haber sea la carta puesta en inglés en la puerta?", prosigue Granados, mientras aparece en diferentes localizaciones de una núcleo urbano.

La frase final

La joven, finalmente, acaba preguntándose si merece la pena vender así las calles y la tradición nacional: "Nuestras ciudades se están convirtiendo en parque de atracciones para turistas. Y yo entiendo que el dinero es necesario, pero, ¿de verdad vale tanto la pena como para perder nuestra esencia y nuestros lugares por eso?".

Finalmente, acaba con una sentencia que es la que está siendo más aplaudida: "Yo opino que menos iced latte y más café con leche con hielo".

Su publicación, en cuestión de pocas horas, lleva más de 75.000 reproducciones y más de 14.000 me gusta recibiendo decenas de mensajes elogiando su discurso.