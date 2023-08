Esta joven vende un vestido en Vinted, le llega una oferta y el final de la historia no se ve venir

La aplicación de Vinted de compraventa de ropa de segunda mano deja historias de lo más llamativas. Una de ellas es la que publicó la usuaria de TikTok @viole.franco, que tiene más de un millón y medio de seguidores.

La joven quería vender un vestido de verano con un estampado floral, gran escote adornado con un lazo y fruncidos laterales que se ajustan al cuerpo, pero todo cambió cuando le llegó una oferta.

"Tenía publicado este vestido en Vinted y me escribe una chica y me pregunta si le podría mandar fotos para ver cómo queda puesto. Entonces me lo fui a probar para mandarle las fotos y cuando me lo probé me di cuenta de que me quedaba espectacular", asegura.

Su reacción fue la de bloquearla y quedarse con el vestido, ya que no pensaba que le quedaba tan bien. "No me lo había puesto nunca, por eso lo estaba vendiendo, pero no fue hasta que otra lo quiso que yo me di cuenta de que realmente lo quería", concluye.

El vídeo se ha hecho viral y muchos usuarios han contestado a la joven diciéndoles que les ha pasado lo mismo y que hasta que no le han llegado una oferta por algo que se querían deshacer no han sido conscientes de que querían quitarse ese producto de encima.