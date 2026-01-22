Este hombre, uno de los desalojados de Badalona, le dice alto y claro a García Albiol la razón por la que no es un delincuente

Uno de los desalojados del instituto B9 de Badalona responde a García Albiol.

Younouss Drame es una de las 400 personas que fueron desalojadas el pasado mes de diciembre del instituto abandonado B9 de Badalona por el Ayuntamiento de la ciudad catalana, que preside el 'popular' Xavier García Albiol.

Este hombre ha hablado con la periodista Andrea Ropero para un reportaje en El Intermedio de laSexta y ha contado su caso, cómo era la convivencia dentro del instituto y hasta ha respondido al regidor de Badalona.

"Estuve viviendo dos años y medio ahí. No teníamos vivienda, la que teníamos no podíamos seguir pagándola porque era muy cara y vinimos aquí", ha comenzado diciendo este hombre que ahora se hospeda durante dos meses en un albergue de El Masnou facilitado por la Generalitat.

En el instituto B9 ha contado que eran 400 personas de países y culturas diferentes, pero que en general lo llevaban bien. "Cada domingo hacíamos asamblea, hablábamos y veíamos cómo podíamos facilitarnos la vida entre todos", ha explicado.

Sobre el desalojo ha destacado que "fueron días muy complicados porque el Ayuntamiento no quería hacer caso a a jueza, que les decía que había que buscar una alternativa y otra solución que no sea solo desalojar y dejar a 400 personas en la calle".

"El Ayuntamiento no quiso hacer caso y al final acabó echando a esas 400 personas a la calle", ha sentenciado.

La réplica a Albiol

En la entrevista, Drame ha querido responder a García Albiol de una forma tajante: "Yo me preguntaba por qué el alcalde va de cristiano. ¿Cómo puede echar a pobres en pleno invierno y luego decir que es cristiano?.

"Jesús sí era amigo de los pobres, pero él es enemigo de los pobres, odia a los pobres", ha llegado a decir. Además, ha sido preguntado si de verdad cree que odia a los pobres, algo que no ha dudo en ratificar.

"Sí que nos odia porque nos llama gentuza, salvajes y delincuentes, sin conocernos de nada. Yo llevo en España 15 años y nunca he tenido un antecedente penal y nunca he sido detenido, entonces ¿por qué alguien puede llamarme delincuente?", ha finalizado.