Este es el producto que más beneficio deja en un bar según un hostelero: no, no es el café

Camarero, periodista de formación y creador de contenidos en TikTok, Abraham Galera Cano no duda ni medio segundo: "El alcohol, está claro", responde sin pestañear cuando, en el podcast Rompiendo Esquemas, le preguntan cuál es el producto que más beneficio deja en un bar. No lo dice un gurú financiero, sino alguien que gestiona con sus padres un restaurante familiar, que cuenta con casi 900.000 seguidores en la red social china, y que lo explica sin pelos en la lengua, con ejemplos que duelen a cualquier camarero que haya aguantado una mesa con un solo café durante una hora. “Dicen lo típico de un café, que el café te cuesta 10 céntimos, pero el café, si yo lo vendiera a 7 euros, sí le sacaría beneficio”, argumenta. Ahí está el matiz: no es lo que cuesta, sino lo que implica.

Porque un café, el mismo que mucha clientela apura durante una hora entera sin pedir nada más, sale barato de preparar, pero caro de mantener. “Entre que la gente está una hora tomando solo ese café, el tiempo que está allí, que te chupa el wifi, que te chupa el internet, que tú lavas ese vaso, lavas ese plato… tienes que estar una hora pendiente de atenderlo o no atenderlo…”. No hay ironía, hay experiencia. Galera desmenuza cada gasto oculto que el consumidor medio ni se plantea. Sí, con una bolsa de café de 20 euros se pueden sacar unos 100 cafés. “Son 200 €, has multiplicado por 100”, admite.

Pero acto seguido suelta el zarpazo: “Ese no es el coste real porque te ha costado más allá”. El margen es uno, el desgaste diario es otro. En cambio, con una botella de Ballantine’s de 20 euros, “con 2 cubatas ya la tienes, o con 3 cubatas”. Y si vendes una docena, el negocio despega: “Multiplicas por mucho algo rápido”.

Los comentarios en TikTok no se han hecho esperar. Algunos, con ánimo de enmienda. Otros, con ganas de bronca. “1 kg de café te cuesta unos 20 euros, de ese kilo salen aproximadamente 120 cafés a una media de 1,50 € el café. Dime si no sacas beneficio…”, escribe JuanMa López, que parece tener la hoja de Excel a mano.

Rochystar_ mete el dedo en la llaga: “Estamos hablando de beneficios, y justamente al alcohol no le sacas tanto beneficio. El alcohol hace que te suba la caja rápido, pero no quiere decir que el beneficio sea brutal. Es mejor hacer 500 euros vendiendo café y no 500 vendiendo licor”.

La discusión técnica se anima con apuntes de contabilidad básica. “Está mezclando margen con volumen. No tiene ni idea”, ataca raulalcantara880. Epiktoni resume el embrollo: “Si es por %, es café con diferencia; si es euros directos, las copas sí”.

Entre medias, una joya del gremio: “Yo trabajé en un bar, y creo que el agua, ya que el agua nos lo regalaban por hacer pedidos de Coca-Cola… y si la vendes a 1 euro y pico”.