Este es el secreto del pastel de boda que puede hacerte ahorrar mucho dinero

El creador de contenido @lopeztips ha subido un vídeo a su cuenta de TikTok revelando cuál es "el secreto del pastel de boda" que utilizan muchos novios para ahorrarse una gran cantidad de dinero en el casamiento.

"Este aquí es posiblemente el secreto más grande que tienen las bodas con los pasteles", ha comenzado asegurando el tiktker al inicio del vídeo, el cual ha superado ya los 4,8 millones de visualizaciones y los 72.500 me gustas.

"Como pueden ver, esto aquí es el único pedazo real de todo el pastel. Y es el que cortan para la foto", ha explicado el creador de contenido, mientras mostraba una torre que simulaba un pastel de boda pero en la que solo un pequeño trozo era de bizcocho.

"Sí mi gente, aunque no lo crean y muchos no lo sepan, esos pasteles grandísimos de tres torres no son reales la mayoría. Y, de esa forma, los que se casan ahorran mucho dinero", ha relatado el usuario.

"Después, cuando cortan ese pedacito, lo llevan atrás y cortan otros pasteles. Yo, honestamente, no lo sabía. ¿Y tú?", ha concluido el creador de contenido, explicando este truco secreto.