El ministro de Defensa de Aznar se apiada de Feijóo y le dice qué debe hacer con Vox para gobernar

"¡Viva Honduras!". Perdón, pero es que ha vuelto un 'Salvador'. El exministro de Defensa Federico Trillo, al cargo de la cartera entre el 2000 y el 2004 durante el primer Gobierno del popular José María Aznar, ha reaparecido en la escena y actualidad política para hablar de su nuevo libro. Lejos de quedarse en un mero 'Francisco Umbral', el hombre al cargo del ministerio durante la invasión de Irak, los atentados yihadistas del 11-M o el desastre del accidente aéreo del Yak-42 también ha tenido tiempo de hablar de política en sí. Y darle unos cuantos consejos al actual líder de su partido, un Alberto Núñez Feijóo del que asegura que "siento gran estima".

Buena parte de esos consejos que Trillo ofrece a lo largo de una entrevista en el diario El País, al hilo de la publicación de sus Memorias de anteayer, pasan por una vieja rotura de las costuras en la familia popular. Es decir, por Vox y por su líder, Santiago Abascal. De hecho, el exministro no oculta que la motivación que le llevó a continuar escribiendo tras su anterior obra, Memorias de entreguerras, fue la "preocupación por la deriva del PP, no tanto la deriva del socialismo". Cuestión que se desprende de algunas cuestiones y toques que deja a lo largo de la conversación con conocidos destinatarios. Entre ellos, el expresidente Mariano Rajoy o su homóloga, la exministra María Dolores de Cospedal.

La primera que se lleva el último exmandatario del PP que pasó por Moncloa viene a raíz de una pregunta de actualidad. ¿Apoyaría Trillo el embargo de armas a Israel que se debate hoy en el Congreso? "Yo no estaría en un Gobierno que decretara ese embargo porque es una medida antisemita y el principal pecado colectivo de Europa es el antisemitismo", asegura Trillo, sin causar mucha sorpresa. Cuando se le pregunta por 2014 y la suspensión que hizo entonces el PP, Trillo echa granadas fuera de su tejado: "Eso es Rajoy".

De hecho, Trillo ahonda y aborda su opinión sobre los últimos líderes populares. "Con Rajoy conseguimos la mayor mayoría absoluta, pero obviamente, no se supo aprovechar y la salida habla por sí misma", lamenta, para en unas líneas más adelante resolver que Rajoy retiró el anteproyecto de reforma de la ley del aborto "por miedoso, que es una de sus características peores". Un movimiento que se saldó con la salida del exministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón. "Con Casado tenía muchas esperanzas, tenía la cabeza muy bien amueblada, pero no supo acertar en la dirección del partido y perdimos dos años", comenta, sin alusión alguna a la 'boda roja' con el PP de Madrid de Isabel Díaz Ayuso.

¿Y sobre el actual responsable a las riendas de Génova 13? "Siento gran estima por Feijóo. Creo que la derecha es muy injusta con él porque ha estado a la altura de las circunstancias con la amnistía [a los encausados en el procès] o al plantear el problema más candente, la inmigración, en términos muy equilibrados", ha dicho. Una introducción perfecta para una serie de consejos que requieren, necesariamente, de Feijóo tocando a la puerta de Abascal. ¿Por qué? Porque "estoy convencido de que llegará a primer ministro", dice Trillo, en referencia a la presidencia del Gobierno de España.

Trillo no esconde qué pasos debe dar Feijóo. Lo primero es una crítica a la serie de bandazos que vienen dando. "Faltan iniciativas concretas como alternativa. He propuesto muchas veces que anuncie qué leyes se van a derogar de inmediato y cómo", ha señalado Trillo, precisando que el PP debe mostrar sus cartas más allá de solo atacar al PSOE. "Me gustaría que el PP dejara claras sus coordenadas en política exterior y defensa, que opinara de verdad sobre el aumento de los gastos militares, nuestra colaboración con la OTAN... Echo de menos que fije una posición clara", explica.

Trillo también le deja caer a Feijóo que tiene que estar preparado para subir a la Moncloa, pero el votante debe saber quién le acompañará en ese camino. "El PP debe ofrecer soluciones y eso se echa en falta. Además, falta un equipo alternativo. Aznar hizo un gobierno en la sombra. Todo el mundo sabía quién iba a ir a cada sitio. Ahora no se sabe. Yo no tengo ni idea de quién lleva Defensa en el PP, por ejemplo. No sé a quién dirigirme [justo en la noche anterior nombraron al gallego Francisco Conde]".

Pero todo pasar por los antiguos compañeros de filas. "Vox y su líder son hijos directos del PP. Nada puede diferenciar a un Espinosa de los Monteros de cualquiera de mis compañeros de la refundación. Pero hay cierto fariseísmo. El PP nunca ha sido democristiano y a mi juicio no lo debe ser. Tenemos que asumir una ideología liberal conservadora, la que tuvimos siempre. Vox se lleva esos votos del PP por desencanto, porque el PP no hace lo suficiente", opina Trillo. "Con Vox hay mucho que negociar y me gustaría que fuera un entendimiento previo, para que el electorado supiera a qué atenerse. Se puede lograr perfectamente".

Y Trillo tiene ejemplos del pasado, experiencias en "tragar" con algunas personas: "Desde Alianza Popular nos tragamos a personas que venían de la democracia cristiana y que hasta el día anterior al congreso de la refundación ponían verde a [Manuel] Fraga". Además, se moja sobre si él ficharía por Vox o su relación con Abascal, así como la gran comidilla en el espectro de la derecha, ¿ir o no a por uno de los mayores ex activos ultras en el ámbito del liberalismo económico, es decir, Iván Espinosa de los Monteros?

"Con Santiago Abascal comparto peluquero y siempre es agradable encontrarse con viejos amigos. El PP le ayudó personalmente. Son lazos muy viejos como para que ahora quiera renegar del PP", desvela, para indicar que "con Espinosa de los Monteros la relación es excelente. Se interesó mucho por mi experiencia en Defensa y en política exterior". Entonces, ¿le contrataría? Trillo considera que "lo mejor sería que el PP le fichase a él".

Preguntan a Trillo por el atentado del 11-M y por el Yak-42: sí, sigue hablando de ETA y no, no va a pedir perdón

Trillo tampoco podía librarse de preguntas relacionadas con el accidente aéreo del Yak-42, el avión militar en el que perdieron la vida 62 militares españoles, sobre todo en relación con su dimisión como embajador español en Londres, en 2017, después de que el Ejecutivo de Rajoy pidiese perdón a las víctimas, con Cospedal a la cabeza de ese gesto, tras la publicación de un informe que responsabilizaba a Defensa de ello, en los tiempos de Trillo como ministro, claro. Y si por ello "¿se sintió traicionado?".

"Lo que dice es que hay una responsabilidad objetiva de la Administración que justifica el pago que habíamos hecho a los familiares y por eso les deniega una nueva indemnización, como pretendían", dice Trillo, sin autocrítica alguna. "A mí lo que me dolió es que Rajoy y Cospedal no se leyeran el dictamen", añade.

Preguntado, entonces, por qué dimitió como embajador, ha asegurado que Rajoy no se lo pidió, pero que existía una pérdida de confianza: "Pues que Rajoy, que era el presidente del partido y del Gobierno que me tenía acreditado en Londres me retiró la confianza de esa manera tácita". Preguntado sobre si le gustaría pedir perdón, ha subrayado que "yo no soy responsable, como dejó claro la Audiencia Nacional" y que "pedí perdón por mis colaboradores, pero no me pueden atribuir a mí y al Gobierno esos errores".

Por otra parte, el exministro de Defensa también ha sido inquirido por otra vieja cuestión, la de la autoría material del 11-M, los atentados yihadistas de 2004. Le han preguntado literalmente si cree que los servicios secretos franceses o ETA tuvieron algo que ver. "Es lo que dicen los que entienden más que yo de los servicios secretos franceses y marroquíes. Yo, de los servicios secretos, tengo un lema: la realidad supera la imaginación", ha introducido el exministro.

"En la autoría intelectual, yo creo que ahí hay algo más de servicios secretos. Y en la logística, que puede haber algo porque no es fácil contar con esa cantidad explosiva", ha expuesto. La periodista vuelve a preguntarle para aclarar si se refiere a algo relacionado con la banda terrorista ETA, una cuestión que ha sido totalmente desmontada durante el juicio. "Sí", zanja, de forma parca y sencilla, Trillo.