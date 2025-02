Esto es lo que hacen en Noruega cuando llega la hora de salir de trabajar: en España, a algunos les dará algo

Los países nórdicos como Noruega, Finlandia y Suecia son vistos muy a menudo por los españoles como el lugar mágico donde todo es felicidad y progreso. Y, a veces, lo que cuentan quienes trabajan allí contribuye a aumentar esa visión.

Por ejemplo, lo que ha compartido la usuaria de TikTok @daniiblogg, que vive en Noruega y ha explicado cómo es allí el ambiente laboral.

"Aquí se dice que la gente no vive para trabajar, sino que se trabaja para vivir. Se valora muchísimo el tiempo en familia, entonces se respeta la hora de entrada y de salida. La jornada laboral normal sería de 8.00 a 16.00, pero lo impresionante es ver como todo el mundo realmente a las 16.00 ya se va", afirma.

"Son las 16.05 y miras a los lados y sólo quedas tú ahí sentado por ser extranjero. Aquí no hay cultura de quedarse horas extra ni de trabajar de más para que te valoren más. Aquí piensan que hay que hacer justo lo necesario, ni más ni menos", insiste.

"El ambiente laboral es bastante equilibrado y la jerarquía es plana, incluso en algunas oficinas el jefe se sienta en el mismo lugar que todos y no tiene oficina privada. Si te hacen algo injusto en el trabajo y lo denuncias el sistema realmente te protege. Si tienes hijos y se enferman tienes 10 días al año para poder quedarte en casa con ellos con tu pago normal", explica.

Pero, según admite, no todo es felicidad: "Algo que últimamente me ha impactado muchísimo y no es algo que digo yo, incluso ha salido en as noticias porque hay estudios que lo han demostrado, y es que las personas con nombres típicamente noruegos reciben más respuestas en sus solicitudes laborales que una persona con nombre extranjero".

"Es por esto que muchas personas deciden cambiar sus nombres en Noruega. Esto no quiere decir que conseguir trabajando siendo extranjero sea imposible, pero juega un papel importante", reconoce.