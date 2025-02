Estos 37 segundos "al ruso que ha sacado el nº1 en el MIR" son de matrícula de honor

El usuario de TikTok @marcoponss ha dejado un vídeo dirigido "al ruso que ha sacado el nº1 en el MIR" que no deja de compartirse en la red social china. "Si no eres el ruso que ha sacado el número 1 del MIR, puedes deslizar porque este vídeo no es para ti", empieza diciendo en el vídeo.

Y deja una pregunta: "¿Me puedes explicar cómo has sacado el número 1 del MIR teniendo que leerte 200 preguntas de las cuales el 90% no sabes ni lo que te están preguntando".

"No sé si sabías antes español pero me da igual. ¿Cómo lo has hecho? Explícamelo. Que sepas que tienes un fan. Soy tu fan porque me parece una locura, ya no sólo sacar el 1 del MIR, que es la mayor locura del mundo, sino que seas ruso y lo hayas conseguido", ha zanjado antes de hacerle una petición para conocerlo.

En los comentarios han ido aportando información nueva: "Se llama Oleg ha acertado 174 ha fallado 25 y no ha acertado 1, y estudió en San Petersburgo.. y el 4 también ruso y de la misma universidad".