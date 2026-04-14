Meloni da el primer golpe a Netanyahu tras Irán y no renovará el acuerdo de defensa con Israel

Las costuras de Israel con sus socios habituales en la Unión Europea comienzan a descoserse con fuerza. En medio de un contexto en el que Bruselas llama a la contención y a las negociaciones con Irán y Líbano para evitar una escalada mayor en Oriente Medio, uno de los Veintisiete le ha cerrado la puerta a Israel en cuanto a la colaboración en el ámbito de la Defensa. Se trata de la decisión que ha anunciado este martes la primera ministra italiana, la conservadora Giorgia Meloni.

La lideresa de la formación de corte ultra Hermanos de Italia ha señalado que pone en suspenso la renovación del acuerdo de defensa entre el país europeo e Israel, un pacto suscrito en 2003 que conlleva el intercambio de tecnología, equipamiento y armamento militar: "Dada la situación actual, el Gobierno ha decidido suspender la renovación automática del acuerdo de defensa con Israel". Así lo recoge el diario italiano La Reppublica.

En esta línea, la decisión de Meloni también deja entrever un nuevo alineamiento en el seno comunitario, donde el Gobierno de España ha propuesto suspender el Acuerdo de Asociación entre la UE e Israel —que da acceso preferente en el plano comercial— por los bombardeos contra Líbano y la ocupación hasta el río Litani. La mandataria italiana ha subrayado que es necesario "seguir trabajando para hacer avanzar las negociaciones de paz [entre EEUU e Irán]", al tiempo que hay que "hacer todos los esfuerzos posibles para estabilizar la situación y reabrir el estrecho de Ormuz".

Primera medida tras el choque por el Santo Sepulcro

Cabe señalar que el Gobierno de Benjamin Netanyahu tuvo un claro choque de distintos países de población católica durante la pasada Semana Santa. Haciendo uso del habitual férreo control policial-militar al que someten a Jerusalén, las autoridades israelíes impidieron al patriarca latino de Jerusalén oficiar una misa por Domingo de Ramos en el Santo Sepulcro. Esta es la zona más sagrada para las tres religiones que en el pasado convivieron en la Ciudad Santa y ahora lo hacen bajo lo que dicten esas autoridades israelíes.

El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, fue el primero en denunciar esa acción de Tel Aviv contra el máximo representante de la fe católica en Tierra Santa. Momentos después, fue Meloni la que se sumó a esa serie de denuncias. Netanyahu tuvo que salir públicamente en vídeo pidiendo disculpas y asegurando que se trataba de medidas de seguridad, recogiendo cable y permitiendo el acceso para oficiar la misa al día siguiente.

No es el único factor clave que entremezcla a Italia y a Israel en los últimos días. La portada de la revista italiana L'Espresso, que retrata la ocupación de colonos israelíes en Cisjordania, ha estado acompañado de numerosas críticas de antisemitismo y de falsedad. El medio demostró que esas acusaciones sí eran falsas tras publicar el vídeo con el acoso del israelí a una palestina.

Meloni, reconocido apoyo de la Administración Trump en Europa, acusa también el impacto de su primera derrota política, al fracasar el referéndum para la reforma judicial que impulsó su formación. Por otro lado, también se ve en la encrucijada de verse relacionada con el presidente estadounidense que hace unas horas atacó al papa León XVI y después publicó un mensaje acompañado de una imagen generada por inteligencia artificial en el que se le veía caracterizado como a una suerte de Jesucristo sanador.