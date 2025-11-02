Évole publica este tuit sobre Mazón un 1 de noviembre y ya va camino de ser uno de los más compartidos de todo el mes

El periodista Jordi Évole, presentador de Lo de Évole en La Sexta, ganador de varios Premios Ondas, Premios Iris y un Premio Internacional de Periodismo Manuel Vázquez Montalbán, ha publicado un tuit sobre el futuro de Carlos Mazón que va camino de ser de los más compartidos del mes de noviembre.

El mensaje ha llegado después de todas las noticias que han salido este sábado, tras la reunión de varios miembros del PP valenciano en la que propusieron al actual presidente del PP de la provincia de Valencia y de la Diputación, Vicent Mompó, como el posible relevo de Mazón al frente del partido y para ser el próximo candidato a la Generalitat.

El encuentro lo protagonizaron el secretario general del PPCV, Juanfran Pérez Llorca, y los tres presidentes provinciales, Vicent Mompó en Valencia, Toni Pérez en Alicante y Marta Barrachina en Castellón.

En el mensaje, publicado antes de que se conociera que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, mantendría este domingo una conversación con el presidente de la Generalitat Valenciana, ha sido igual de duro con Mazón que con el mandatario del principal partido de la oposición en España.

"Cuándo se sepa todo, que se sabrá, nadie va a entender cómo Mazón ha sido capaz de seguir siendo President un año entero", ha asegurado el presentador en la primera parte del tuit publicado este 1 de noviembre.

Ha sido entonces cuando Évole se ha acordado tanto de Feijóo, como del líder de Vox, Santiago Abascal, por el apoyo de su partido en la región. "Ni cómo Feijoo ni cómo Abascal fueron sus cómplices, manteniéndole en el cargo. Un año entero. Con 229 muertes. Es incomprensible", ha razonado, en un mensaje que suma más de 18.000 me gusta y habiendo sido compartido por más de 5.000 usuarios en algo más de 12 horas.