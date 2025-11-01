Vicente Mompó, el hombre de consenso para sustituir a Carlos Mazón

En el Partido Popular hay consenso, tanto con la imposibilidad de que Carlos Mazón repita como candidato como con la persona que debe sustituirle. Los principales dirigentes del partido en Valencia apoyan de forma unánime a Vicente Mompó, actual presidente de la Diputación valenciana, como próximo candidato. Y así se lo han hecho saber ya a la dirección nacional del partido en Madrid.

La decisión se ha tomado tras la apertura de un debate interno sobre la complicada situación que atraviesa el partido después de lo ocurrido esta semana tanto en el funeral laico, donde Mazón fue increpado por familiares de las víctimas, como al conocerse la noticia de que el president había vuelto a mentir: no acudió al Palau nada más terminar la comida en El Ventorro, sino que acompañó a la periodista Maribel Vilaplana al aparcamiento donde esta había dejado su coche.

Este sábado se ha sabido que el viernes se produjo una reunión en Alicante entre el secretario general del PPCV, JuanFran Pérez Llorca, síndic del partido en Les Corts Valencianes, y los tres presidentes provinciales del partido, a su vez presidentes de las diputaciones provinciales, Vicent Mompó (Valencia), Marta Barrachina (Castellón) y Toni Pérez (Alicante), para tratar sobre los pasos a dar en estos momentos. De esa reunión salió un nombre de consenso, el de Vicent Mompó, con el respaldo de las tres provincias.

En la reunión se habló sobre seguir trabajando en la reconstrucción y en buscar una solución "adecuada" para la Presidencia del PPCV, ahora en manos de Mazón, y para los valencianos, en caso de que se produjese algún cambio respecto a la situación de este.

El presidente provincial del PP, Toni Pérez, ha afirmado en declaraciones a EFE que Mazón sigue teniendo en su mano la decisión de lo que quiera hacer y ha recordado que esta semana tiene una comparecencia prevista para la remodelación del Consell. Pérez ha declarado, preguntado si vería conveniente que Mazón diera un paso más, que siempre ha creído que tiene "toda la capacidad" para tomar las decisiones que estime oportunas, y ya anunció una comparecencia esta semana que entra, según ha reiterado.

Ha sido una semana complicada para Mazón y "para todos" y "estamos viviendo momentos difíciles desde hace tiempo", desde "los primeros compases de la riada", ha manifestado Pérez, quien insiste en que lo importante es la "fortaleza y unidad" del PP y cada momento se aborda "en base a la realidad", no a hipótesis. Pérez ha enmarcado la reunión de este viernes en Alicante en "las conversaciones permanentes" que se mantienen para analizar las diferentes situaciones y la clave en este proceso es "mantener la unidad del partido en las tres provincias y en el PPCV".

Ayer viernes se conocieron las nuevas declaraciones de la exconsellera Salomé Pradas asegurando que informó de todo a Mazón el día de la dana, incluido el envío del mensaje Es_Alert a los móviles, y las de la portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, que dejó en manos de Mazón su posible decisión de dimitir tras los abucheos en el funeral al afirmar que la decisión de dimitir de un cargo público que han votado los ciudadanos es personal y es él el que debe decidir su futuro político.

Y este lunes está citada a declarar como testigo en el juzgado de Catarroja que investiga la causa de la dana la periodista Maribel Vilaplana, que comió con Mazón el día 29 de octubre de 2024, a la que la jueza ha pedido que aporte el tique de entrada y salida del aparcamiento al que el president la acompañó tras esa comida. La declaración de la periodista iniciará una semana en la que, según anunció Mazón el pasado 12 de septiembre, se llevará a cabo una nueva remodelación de su Consell el miércoles tras la salida del actual vicepresidente segundo y conseller para la Recuperación tras la dana, Francisco José Gan Pampols.