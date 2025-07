Explica el funcionamiento de las farmacias en Suiza y provoca un acalorado debate sobre las de España

La usuaria española Laura García (@lauragarciasoler) vive actualmente en Suiza y ha hablado sobre lo que hacen en las farmacias, generando un comentado y caldeado debate sobre el funcionamiento que tienen las de España.

"Cosas que me encantan de Suiza: si vas a la farmacia porque te han mandado cualquier medicamento, y aunque no te lo hayan mandado, puedes ir a recogerlo y no tienes que pagar absolutamente nada", ha expresado al principio del vídeo, acumulando más de 60.000 visitas.

Esto ha generado sorpresa, pero ha aclarado varios matices. "El sistema funciona de la siguiente manera: tú, a través de tu tarjeta de seguro, están obligados a darte la medicación que te haya mandado el médico".

"No tienes que abonar nada en ningún momento, simplemente lo mandan al seguro médico y luego ya es el seguro el que decide, según la póliza que tengas, lo que tienes que pagar o lo que no", ha añadido.

"Así que puedes ir a la farmacia en Suiza sin dinero, que no hay ningún problema", ha rematado. En cuanto a reacciones, el debate se ha comentado por casi 200 usuarios (y subiendo). Tal ha sido que ha vuelto a aclarar que se ha referido que "en ese momento" no hay que pagar nada y se puede ir sin receta, pues es el médico el que lo manda a la farmacia. "No he dicho que sea gratis", ha matizado.

El precio del medicamento, como comentan algunos y suscribe Laura, se abona en el precio del seguro de cada mes. "Queremos ir de que fuera de España no es igual, pagas tu seguro y te lo cobran cada vez. Aquí vas tres veces al año a la Seguridad Social y pagas en la farmacia lo que pertenece con la receta médica. Lo mismo que dicen que la S.S. es gratis... Para los que no cotizan, sí", ha replicado una usuaria.