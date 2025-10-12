Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Felipe VI está pasando revista y ojo a lo que estaban haciendo Letizia y Sánchez justo detrás de él
Virales

Virales

Felipe VI está pasando revista y ojo a lo que estaban haciendo Letizia y Sánchez justo detrás de él

Va a ser uno de los momentos que va a dejar el desfile del 12 de octubre.

Sergio Coto
Sergio Coto
Felipe VI pasando revista y, detrás, la reina Letizia hablando con Pedro SánchezRTVE

España celebra este domingo su Día de la Hispanidad y, como suele ser costumbre, Madrid acoge el desfile militar presidido por los reyes, Felipe VI y Letizia, en un acto plagado de autoridades y que ha estado marcado por las nubes.

A las 10:57 ha llegado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, minutos antes de que los monarcas junto a sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía llegaran desde el Paseo del Prado, saludaran a algunos de los representantes políticos, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y la ministra de Defensa, Margarita Robles, entre otros.

Pero ha habido un momento tras el himno nacional, en el momento en el que monarca español pasaba revista, que va a ser comentado en las próximas horas y va a ser uno de los momentos del desfile.

Mientras Felipe VI se llevaba la mano a la cabeza, con el gesto militar, las cámaras captaban a la perfección lo que se vía justo detrás de él. La reina Letizia, Pedro Sánchez y Margarita Robles seguían los pasos del rey.

Pero en un momento dado, cuando la cámara grababa al monarca español, se veía en la parte trasera a Letizia hablando con Pedro Sánchez, mientras estaban haciendo el recorrido.

Justo antes del himno de España, se han escuchado algunos pitos contra el presidente del Gobierno, como suele pasar en cada desfile del 12 de octubre, e Isabel Díaz Ayuso y Pedro Sánchez han enterrado durante unos segundos el hacha de guerra, dándose la mano a la llegada del presidente del Gobierno.

Un líder del Ejecutivo que ha sido objeto de reacciones en redes sociales por la manera en la que ha felicitado el Día de la Hispanidad a todos los españoles, con un vídeo en la red social X.

¡Mantente al día con El Huffpost! Sigue todas las noticias desde tu móvil en nuestra APP. Puedes descargarla tanto para Android como iOS.

Sergio Coto
Sergio Coto
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactor de actualidad, tecnología y economía en HuffPost España. Me interesa explicar, con un lenguaje claro y directo, los temas que marcan la vida de la gente: desde la política monetaria hasta el último avance en inteligencia artificial.

 

Sobre qué temas escribo

Me dedico a cubrir los grandes movimientos de la industria tecnológica: desde los nuevos lanzamientos de smartphones y dispositivos inteligentes al avance de la inteligencia artificial, sin perder de vista la estrategia de las principales compañías del sector.

 

También sigo de cerca la economía europea y estadounidense con la mirada centrada en las decisiones que afectan directamente a nuestro bolsillo: desde los aranceles de Donald Trump a las políticas de la Reserva Federal o del Banco Central Europeo. Mi objetivo es desentrañar todos estos datos para explicar qué supone en tú día a día y cómo pueden repercutir en problemas como la crisis de vivienda en España.

 

Pero eso no es todo amigos. Además, estoy atento a la actualidad nacional e internacional, tanto política como social, y abordo los temas virales que marcan la conversación pública, siempre con un enfoque riguroso pero también cercano y desenfadado.

 

Mi trayectoria

Nací en Madrid y estudié Periodismo en la Universidad Complutense. Antes de incorporarme a HuffPost en 2022, trabajé en 20 Minutos, pasé por la redacción de El Mundo y el departamento de comunicación de Bankinter, fui redactor y community manager en LaSexta, me especialicé en la cobertura de la pandemia en ElPlural.com y ejercí como corresponsal parlamentario en la Asamblea de Madrid.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 