Felipe VI está pasando revista y ojo a lo que estaban haciendo Letizia y Sánchez justo detrás de él

España celebra este domingo su Día de la Hispanidad y, como suele ser costumbre, Madrid acoge el desfile militar presidido por los reyes, Felipe VI y Letizia, en un acto plagado de autoridades y que ha estado marcado por las nubes.

A las 10:57 ha llegado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, minutos antes de que los monarcas junto a sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía llegaran desde el Paseo del Prado, saludaran a algunos de los representantes políticos, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y la ministra de Defensa, Margarita Robles, entre otros.

Pero ha habido un momento tras el himno nacional, en el momento en el que monarca español pasaba revista, que va a ser comentado en las próximas horas y va a ser uno de los momentos del desfile.

Mientras Felipe VI se llevaba la mano a la cabeza, con el gesto militar, las cámaras captaban a la perfección lo que se vía justo detrás de él. La reina Letizia, Pedro Sánchez y Margarita Robles seguían los pasos del rey.

Pero en un momento dado, cuando la cámara grababa al monarca español, se veía en la parte trasera a Letizia hablando con Pedro Sánchez, mientras estaban haciendo el recorrido.

Justo antes del himno de España, se han escuchado algunos pitos contra el presidente del Gobierno, como suele pasar en cada desfile del 12 de octubre, e Isabel Díaz Ayuso y Pedro Sánchez han enterrado durante unos segundos el hacha de guerra, dándose la mano a la llegada del presidente del Gobierno.

Un líder del Ejecutivo que ha sido objeto de reacciones en redes sociales por la manera en la que ha felicitado el Día de la Hispanidad a todos los españoles, con un vídeo en la red social X.