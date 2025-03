Feminismo contra viento y marea: estas son las pancartas más aplaudidas del 8M en Madrid

Este año el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, ha sido un día de reivindicación feminista especialmente marcado por el temporal, pero eso no ha sido impedimento para que miles de mujeres tomen las calles de Madrid alzando sus pancartas.

Durante la manifestación en la capital de este día más que señalado, conocido ya por todos como el 8M, los temas de actualidad no han dejado de estar presentes, tanto en las consignas reivindicativas como en los carteles de las asistentes.

Así, algunas de las pancartas más llamativas, fotografiadas y aplaudidas durante la marcha han hecho referencia a temas tan actuales como el reciente juicio de la francesa Gisèle Pelicot, cuyo rostro se ha convertido en todo un icono feminista este 8M.

Pancarta de Giséle Pelicot en la manifestación del 8M en Madrid Alba Rodríguez Morales

También debates estrella durante esta temporada como el de por qué muchas mujeres tendrían más miedo de encontrarse en un bosque con un hombre a solas que con un oso también han estado presentes en la marcha.

"Chica corre, ábreme que hay un hombre en el bosque" es lo que se podía leer en una de las pancartas que ha tenido más éxito durante la marcha madrileña, acompañada de un dibujo de un oso e incluso plastificada, totalmente preparada para la previsión meteorológica.

Pancarta plastificada durante la manifestación feminista del 8M en Madrid Alba Rodríguez Morales

Además, tampoco han faltado temas tan virales como el horóscopo y el famosísimo Mercurio retrógrado. "Dice Mercurio que el retrógrado eres TÚ", rezaba otro de los carteles feministas.

Pancarta feminista "Mercurio retrógrado" durante la manifestación 8M en Madrid Alba Rodríguez Morales

Otro de los temas más visibles y reivindicados durante la manifestación ha sido la violencia sexual, con múltiples pancartas que han hecho referencia a la libertad sexual de las mujeres y al acoso machista.

Pancarta de la manifestación del 8M en Madrid sobre la libertad sexual de las mujeres Alba Rodríguez Morales

Y, por supuesto, no han faltado los temas transversales año tras año, plasmados en pancartas tan conocidas como necesarias: "No estamos todas, faltan las asesinadas"; "Ni una más"; "Somos las nietas de las hijas que no pudisteis quemar"; "¿Te cansas de oírlo? Nosotras de vivirlo".