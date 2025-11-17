Gonzalo Bernardos dice que los autónomos "lloran muchísimo" y la respuesta que le da un hostelero aún resuena
"¿Tú sabes lo que no es tener un jefe? Esto es una maravilla".
El hostelero Abraham Galera, conocido en redes sociales como @abrigaca, ha dado una indignada respuesta a Gonzalo Bernardos, profesor de Economía de la Universidad de Barcelona, por unas palabras que éste ha pronunciado sobre los autónomos.
"Aquí el autónomo llora mucho. Llora muchísimo. Pero yo te cuento las ventajas. Hasta ahora, tenían la ventaja de que cogían y escogían cuánto pagar a la Seguridad Social. Pagaban lo mínimo, ni tan solo pagaban el plus para tener seguro de paro, pagaban lo mínimo, que era 285 euros", aseguraba Bernardos en 8tv.
"En segundo lugar, ¿tú sabes lo que no es tener un jefe? Esto es una maravilla. Un autónomo no tiene jefe. Es un empresario individual que puede tener trabajadores o no, pero es un empresario individual. No tiene jefe. Si un día el autónomo decide que hoy no va a trabajar, no va a trabajar si se quiere", agregaba.
"No ha sido autónomo en su vida"
Tras eso, Galera ha respondido indignado: "Que yo no tengo jefes y que si no quiero un día no vengo a trabajar. ¡Y ya está! Si un día me apetece quedarme en mi casa me quedo, que voy a ganar lo mismo".
"Este señor evidentemente no ha sido autónomo en su vida, pero ¿ha trabajado alguna vez en algo que dependa de si va o no va a trabajar? En el año 2025 sigue habiendo gente que piensa que el autónomo es rico y millonario solo por ser autónomo", se lamenta el hostelero.
"Son gente que se lo juegan todo"
"¡Que es al revés, señores! Que los autónomos estamos hasta aquí, agobiados, que la gente no quiere ser autónomo, que no hay emprendimiento. ¿Cómo va a haber emprendimiento? ¿Cómo va a haber gente que quiera abrir un negocio? El mensaje que tenéis que dar sobre los autónomos cuando habléis de nosotros es que somos superhéroes, gente que no sabemos ni cómo existimos aún con todas las presiones que tenemos encima", afirma.
"Tenéis que tratar a los autónomos como la realidad que son, que son gente que lo juegan todo, juegan más de lo que tienen, se juegan su futuro, su vida, todo, todo, todo, para abrir un negocio, encima contratar a gente, tener a familias dispuestas a trabajar para ellos y que dicen que nos quedemos en casa que no pasa nada. ¿De verdad?", se pregunta.