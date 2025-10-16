Guillermo Toledo acusa a Ayuso de utilizar el aborto como una "cortina de humo para tapar sus propios casos de corrupción"

El actor Guillermo Toledo ha acusado en el programa de televisión Malas Lenguas a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, de utilizar el tema del aborto como una "cortina de humo para tapar sus propios casos de corrupción", haciendo referencia a la posición de Ayuso de no acatar la petición del Gobierno de crear el registro de personas objetoras de conciencia para la práctica del aborto, como marca la ley.

"Cada año se abortan en España a 106.000 personas. ¿Le parece poco? ¿Quieren más? A mí me parece un fracaso como sociedad, porque en la mayoría de los casos se podía evitar. No se va a señalar a nadie por abortar, pero tampoco por no hacerlo. Y no se va a señalar a ningún médico por practicar un aborto o por no hacerlo. ¿Les parece poco? Pues váyanse a otro sitio a abortar", ha afirmado Ayuso para defender su opisión.

"Váyanse a otro lado a abortar. ¿A qué cree que se debe, Willy Toledo, este mensaje, este discurso?", le ha preguntado Jesús Cintora, el presentador del programa, al actor, quien no se ha cortado ni un pelo con su respuesta.

"Bueno, se debe a la memoria impresionante que tiene la señora Ayuso, porque han sido ella y la extrema derecha y la derecha que, mientras prohibía el ejercicio libre del aborto a las mujeres en este país, se marchaban a otro lado a abortar. Véase Londres, por ejemplo", ha censurado el artista.

"Entonces me da la sensación que, bueno, es lo que han hecho ellas toda la puñetera vida mientras se lo prohibían al resto de las mujeres, a las mujeres de la clase obrera, que se veían obligadas a abortar en condiciones absolutamente inhumanas, con el resultado de muerte de cientos, si no miles, de ellas, en los años en los que el aborto estuvo prohibido en este país", ha afirmado Toledo.

"Y nada más que decir, es lo que han hecho ellas toda la puñetera vida, prohibir aquí a las mujeres de clase trabajadora. Y si no se iban a Londres ellas a abortar, si no se iban a otro lado a abortar, tenían aquí a sus médicos que se lo hacían con todas las garantías de salud y de higiene que necesitan las mujeres para poder abortar", ha recordado el intérprete.

"En cualquier caso, creo que esto es una cortina de humo más. El aborto es un derecho absolutamente asentado en nuestro país. Prácticamente nadie, excepto unas minorías absolutamente fanatizadas, ultracatólicas, están en contra del aborto", ha manifestado el actor.

"Y creo que básicamente van sacando estos temas que están absolutamente superados ya por la sociedad para tapar otros. Por ejemplo, ¿qué sabemos del caso Montoro? Hace meses que no sabemos nada más del caso Montoro, o semanas desde que salió el asunto, y estos no son nada más que una cortina de humo tras otra, tras otra, tras otra, para tapar sus propios casos de corrupción que son absolutamente alucinantes", ha señalado Toledo.

"O sea, hay procesos judiciales aparte de que hay muchos miembros del Partido Popular encarcelados pero, insisto, creo que son nada más que cortinas de humo para sacar temas que se han absolutamente olvidados en la sociedad del Estado español. O sea, no es un debate, es una cortina de humo", ha concluido el artista.