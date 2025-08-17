Hasta en la televisión estatal de Corea del Norte se han hecho eco de lo que está pasando en España 

La televisión estatal de Corea del Norte, KCTV (Televisión Central de Corea), controlada por el gobierno del país, ha publicado una pieza informativa sobre lo que está pasando en España en los últimos días.

La cuenta de la red social X @Fekerfanta ha compartido una publicación en la que aparece el momento en el que en uno de los boletines informativos de los últimos días hablan de los graves incendios que se están viviendo en España.

"Los terribles incendios de España en la televisión de Corea del Norte", ha asegurado, junto a un vídeo de algo más de 30 segundos en el que aparecen tomas aéreas de algunos de los fuegos.

En España, se sigue luchando contra las llamas que ya han arrasado más de 100.000 hectáreas. El Gobierno cifra en 16 el número de grandes incendios activos que requieren la presencia de los medios estatales.

Los que más preocupan son los de Galicia, Castilla y León y Extremadura, esta última, con el gran temor de la mala evolución de uno de los focos, el de Jarilla. Ese fuego permanece "totalmente descontrolado", según ha lamentado el consejero de Presidencia, Interior y Diálogo Social, Abel Bautista.

Las llamas que siguen activas en el municipio cacereño han devorado ya 25.000 hectáreas, con un perímetro de 310 kilómetros. Desde la Junta de Extremadura han asegurado que no se puede actuar en el 70% del incendio forestal, por los riesgos y la difícil situación.