Hay quien responde a lo que dijo El Xokas en 'El Hormiguero' con estos 42 segundos de Carlos Cuerpo en la CNBC

El streamer Joaquín Domínguez Portela, más conocido como El Xokas, uno de los creadores de contenido con más seguidores en España, visitó este jueves por primera vez el plató de El Hormiguero y, como es habitual en él, no dudó en criticar la democracia actual en España.

De muchas de las cosas que dijo, aseguró que los autónomos están "sometidos". "Eres una persona que consigue crear un conglomerado, que creas una empresa, generas empleo, que, por tanto, haces que muchas personas den de comer a sus familias, lo que tendrías que tener es apoyo por parte del Estado, no solamente crispación, problemas, dolor y todo lo negativo que te pueda venir encima", señaló.

El creador de contenido aseguró que "tenemos un Estado para que haga la ciudadanía mejor, no peor" y cree que "la cuota de autónomos es injusta por cómo funciona, porque si tú generas 1.200 euros". "¿Cómo te van a quitar 300? Un 30%, ¿a ti te parece normal?", cuestionó.

Pero no sólo habló de impuestos. El Xokas también mostró su enfado por el sistema democrático actual y, tal y como ha hecho en sus streamings, no dudó en defender que, bajo su punto de vista, el voto no sirve para nada.

"Para empezar, yo no creo en la partitocracia. Creo que vivimos en un sistema en el que no tenemos ni voz ni voto. Creo que el sistema democrático en el que estamos en la actualidad no funciona. Vivimos un mandato en el que, por mucho que se cambien el relevo, son lo mismo", explicó.

"Creo que el PP y el PSOE, al fin y al cabo, no cambian realmente el modelo de sociedad. El voto no sirve de mucho, desgraciadamente. Es lo que pienso, tristemente", razonó en el prime time de Antena 3.

La entrevista a Cuerpo en la CNBC

Pese a las críticas de El Xokas sobre cómo considera que está España, hay algunos usuarios que han recordado la entrevista que esta misma semana ha concedido el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo a la CNBC, con motivo del Foro Económico Mundial, también llamado Foro de Davos.

"En vez de informarte con esto te traen a El Xokas a prime time para hablarte de economía y sistema democrático", ha echado en cara el usuario Javier GM en un mensaje que acumula más de 4.000 me gusta.

En el fragmento de unos 42 segundos que se ha hecho viral, a Cuerpo le preguntaron por la buena evolución de la economía española y cómo ha liderado el crecimiento en Europa por segundo año consecutivo.

El ministro de Economía destacó que España ha sido el país que ha liderado el crecimiento europeo en 2025 por segundo año y se vuelve a perfilar en 2026 nuevamente como "la principal economía avanzada de más rápido crecimiento, junto con Estados Unidos". "Prueba de nuestra resiliencia en un contexto de mayor incertidumbre", explicó.

"Los recientes acontecimientos del mercado nos recuerdan que el diálogo y la cooperación son siempre preferibles a las amenazas o a una mayor fragmentación", resaltó.

Otra de las reacciones más compartidas ha sido la de Dani Valdivia, profesor de Sociología y Ciencias Políticas en la Universidad Pablo de Olavide, que no ha dudado en decir qué le pareció la entrevista de El Xokas en El Hormiguero.