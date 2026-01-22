Trump presume en Davos de que gracias a  EEUU no hablan alemán: un detalle arruina su discurso

26 de junio de 1963. "Ich bin ein Berliner", son las inmortales palabras que pronuncia en el ya lado occidental de Berlín, el presidente estadounidense John Fitzgerald Kennedy. "Yo soy un berlinés", proclamó J.F.K. desde el balcón del edificio administrativo en Schöneberg, clamando contra el muro que la Unión Soviética (URSS) había levantado hacía dos años. 21 de enero de 2026. "Without us, right now you'd all be speaking German", es una de las frases del discurso que el presidente estadounidense Donald Trump pronunció en el Foro Económico Mundial de Davos (Suiza). "De no ser por nosotros, ahora todos vosotros estaríais hablando alemán", aseguró Trump, añadiendo que también "un poco de japonés".

El contexto de las palabras es vital, ya no hay muro en Berlín, pero la Administración Trump lleva un año cargando contra la Vieja Europa a la que acusa de decadente con la Unión Europea como culpable, tras interminables amenazas de aranceles que van y vienen según el momento. Y con la renovada amenaza de hacerse con Groenlandia a toda costa, eso sí, desde ayer sin la amenaza de la intervención militar contra socios de la OTAN -y con los mercados mucho más calmados, claro-.

Pero probablemente Trump creyese que esa frase era digna de la épica de la conocida serie Hermanos de sangre, donde se plasma el papel del Ejército estadounidense en la II Guerra Mundial. Pero un detalle devolvió a Trump al terreno de la comedia, más propio de un gag de una sitcom norteamericana.

La metedura de pata de Trump en su discurso en Davos

¿Qué detalle? Que quizás debió haberse informado un poco sobre las características de países europeos como el que acoge el mayor encuentro en el plano económico a escala mundial. Davos es una ciudad helvética, pero que se encuentra en uno cantón suizo muy concreto de los 26 existentes, el de los Grisones.

Se trata del cantón más vasto de toda Suiza, donde -oh, sorpresa- hay tren lenguas cooficiales y uno de esos idiomas oficiales es el alemán. De hecho, es el único en el que este es cooficial junto al romanche y el italiano. Con todo, la lengua germana es la mayoritaria en ciudades como Davos, donde el volumen de alemán hablantes es de 149.471 personas, el 74,7% de la población, en datos correspondientes a 2020.