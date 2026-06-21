Holly, estadounidense: "España es perfecta si quieres una vida tranquila, EEUU si tienes muchas metas"

La joven estadounidense Holly, que se hace llamar @hollyrolfss en TikTok, ha comparado en algún aspecto a EEUU con España, donde vivió durante varios años, concretamente en Valencia, para estudiar en una universidad pública.

Tras adaptarse perfectamente a la cultura española, se ha permitido la licencia de diferenciar para qué es perfecta España y, en cambio, para qué lo es su país de origen. Ahora que ha vuelto a Chicago lo tiene más claro y ha generado un pequeño debate en los comentarios, generando más de 90 respuestas.

"¿Cuál es mejor? ¿España o los Estados Unidos? Yo tengo una experiencia y una perspectiva muy únicas porque yo crecí en California y en Oregón y me mudé sola con 19 años a Valencia para estudiar en la universidad pública, así que yo estoy muy integrada en la cultura en España, pero también conozco muy bien los EEUU", ha expresado al principio del vídeo, que ha superado las 18.000 visitas.

Una vida tranquila o emprender un negocio (vivir para trabajar)

Para Holly hay un factor muy específico que hace a España mejor, así como otro factor en EEUU que la hace mejor: "Para mí España es el sitio perfecto si quieres tener una vida tranquila, que estás con tus amigos, tu familia, es una vida muy relajada".

Sin embargo, ha afirmado que si eres "una persona que busca lograr mucho, eres muy activo, tienes muchas metas, a lo mejor quieres empezar tu propio negocio o cosas así, los EEUU tienen una energía que no se puede comparar".

"No tiene nada que ver la energía que hay en los EEUU comparada con España con ese tema, yo creo que por eso mucha gente se va a los EEUU, por la búsqueda de esas oportunidades", ha defendido la joven, sin ninguna mala intención.

Sin embargo, ha reconocido que esa forma de vida no siempre es buena: "Puedes trabajar demasiado y no estar disfrutando de lo que es la vida, la familia, tus amigos... Esas cosas también son superimportantes en la vida y yo me siento muy agradecida de haber experimentado los dos mundos".

Por eso ha concluido que cada país "tiene algo que aprender uno del otro".