Este árbol crece increíblemente rápido y transforma tu jardín en un oasis incluso con temperaturas de 40 °C

Cuando el termómetro alcanza los 40 °C, hay un árbol que puede ser un buen recurso para dotarle de una buena sombra a tu jardín o incluso a tu terraza para refugiarse del calor y que, además, crece asombrosamente rápido. Se trata de la paulownia, también llamada árbol imperial e incluso "el árbol de crecimiento más rápido del mundo", según ha publicado Mon Jardin.

Esta planta es originaria de Asia y puede crecer de tres a cuatro metros por año en condiciones óptimas: una planta joven de 60 centímetros supera fácilmente los seis metros en dos años. En su madurez, alcanza de 15 a 20 metros de altura y casi la misma anchura.

Su principal fuerza reside en su follaje gigante. En los árboles jóvenes, las hojas en forma de corazón pueden alcanzar los 40 centímetros de diámetro, formando una copa muy densa, ideal para proporcionar una abundante sombra desde los primeros veranos. Originario de regiones cálidas, este árbol de rápido crecimiento prospera cuando las temperaturas se elevan, gracias a sus profundas raíces que alcanzan aguas subterráneas.

Su sombra no solo bloquea los rayos del sol. Gracias a su enorme superficie foliar, la paulownia también libera mucha agua por evapotranspiración: en pleno verano, un árbol maduro puede transpirar hasta 200 litros al día, creando un microclima más fresco y húmedo. Michel, un jardinero aficionado del suroeste de Francia, cuenta: "Cuando compré mi casa, el jardín estaba completamente expuesto al sol. Planté una paulownia de 80 centímetro con la esperanza de que creciera rápido. Hoy mide más de ocho metros y nos proporciona una agradable sombra durante las olas de calor. Se ha convertido en nuestro refugio cuando hace calor".

En primavera, su belleza realza aún más el atractivo del árbol. Incluso antes de que broten las hojas, sus ramas se cubren de grandes y fragantes flores moradas, similares a las digitales, y muy apreciadas por las abejas.

Sophie, paisajista de la región francesa de Var, lo recomienda: "Para jardines mediterráneos donde el calor es un verdadero problema en verano, la paulownia es una solución casi milagrosa. En dos o tres años se obtienen resultados que con otras especies tardarían 15 años. Y sus flores primaverales son un espectáculo imperdible", asegura.

Para aprovechar al máximo su potencial durante las olas de calor, conviene colocar la Paulownia a pleno sol, idealmente orientada al sur o suroeste, con al menos seis horas de luz solar directa al día. El suelo debe ser profundo y con buen drenaje. Durante sus primeros años, el riego abundante favorece el desarrollo de sus raíces; posteriormente, tolera bien los periodos de sequía. Y, además, debido a sus raíces fuertes, es mejor plantarla a una distancia de 8 a 10 metros de casas, patios y desagües.