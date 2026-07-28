El 'look' arácnido de  Zendaya en el estreno de Spiderman, al detalle

Tom Holland y Zendaya, protagonias de 'Spider-Man: Brand New Day', en el estreno de la película en Los Angeles.

En cuestión de días, Zendaya se ha deshecho de las grandes alas de plumas, de las vaporosas túnicas blancas, de las joyas inspiradas en la mitología que requería el estreno de La Odisea y se ha 'vestido' al modo Spiderman para sumergirse en la promo del otro gran estreno de la actriz.

En la presentación en Los Ángeles de Spider-Man: Brand New Day, la reina del method dressing, es decir, de la tendencia en la que celebridades aparecen en las alfombras con looks inspirados en el universo del personaje al que dan vida, volvió a concentrar la atención de los medios con un estilismo en el que numerosos detalles recreaban el universo arácnico. Empezando por el color: de riguroso negro, de pies a cabeza, como el insecto al que homenajeaba.

El vestido

Zendaya en el prestreno de Spider-Man: Brand New Day en Los Ángeles. Christopher Polk

De ese color era el —cómo no— espectacular vestido de Mohammed Ashi que lució la actriz. Un diseño de satén con una voluminosa falda de frunces, plisados y pliegues, más corta por delante que por detrás. En la parte de arriba, los tirantes del escote en V terminaban como si fueran las antenas de un insecto.

Los zapatos

Estos son los zapatos que lució Zendaya en el estreno de 'Spider-Man: Brand New Day'. JB Lacroix

Los salones negros de Louboutin fueron protagonistas del look al mismo nivel que el vestido. El encaje con el que están confeccionados parece una auténtica tela de araña y, además, están coronados con un broche en forma de araña.

El pelo y el maquillaje

Zendaya en la premiere de 'Spider-Man: Brand New Day' en Los Ángeles. JB Lacroix

Ya sabemos que la protagonista —y la estilista— de Euphoria no descuida un solo detalle, y en este caso el peinado y el maquillaje también son pura inspiración Spiderman. Zendaya llevó el cabello muy pulido hacia atrás y varios mechones en ondas pegados en su frente,

El maquillaje ponía el foco en ojos: ojos ahumados muy oscuros, alargados hacia las sienes y con la línea de agua muy marcada reforzaban la puesta en escena. A este impecable beauty look de la 'mujer araña' ponían luz los unos pendientes largos de brillantes de Boucheron.