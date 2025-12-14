Preguntan a Ruth Lorenzo por la marcha de España de Eurovisión y su respuesta es para que le den los 12 puntos

La cantante Ruth Lorenzo, representante de España en el Festival de Eurovisión 2014 y portavoz de España en el Festival de Eurovisión 2023, ha hablado antes del inicio de la gala de los Premios Forqué sobre la decisión de RTVE de renunciar a Eurovisión tras el 'sí' de la Unión Europea de Radiodifusión (UER) a la participación de Israel.

Después de la ola de indignación de algunos de los artistas que han logrado alzarse con la victoria en Eurovisión, Ruth Lorenzo ha hablado sin ningún tipo de tapujo sobre qué le parece la postura de la cadena pública española.

Ante el micrófono de Europa Press, la representante de España en el festival de 2014 ha reconocido que ella lo ve "muy bien". "Lo veo bien porque al final creo que lo que defiende el Festival de la Canción son los derechos humanos, el arte y la hermandad por encima de todo y estamos viendo que no se está cumpliendo", ha defendido.

Ruth Lorenzo ha asegurado que Eurovisión le sirvió a ella y fue "de lo mejor que me ha pasado en mi carrera porque me abrió las puertas de mi país, me dio la oportunidad de que hoy pueda estar aquí".

También han preguntado a otra de las artistas que han representado a España en el festival, Chanel. Al preguntarle sobre el asunto, ella sólo ha respondido con una única frase. "La verdad es que yo siempre voy a apoyar a la delegación de mi país de España, es lo que te tengo que decir", ha señalado, de forma muy escueta.

Otra cantante que ha sido preguntada sobre la decisión de RTVE ha sido Eva Amaral y no ha dudado en apoyarla. "A mí me parece una buena decisión. Me parece una manera de dar un mensaje. Y creo que de hecho hay muchos otros países en Europa que están alineados. O sea, yo personalmente... Me parece una buena decisión. La suscribo", ha destacado.