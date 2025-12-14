Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Preguntan a Ruth Lorenzo por la marcha de España de Eurovisión y su respuesta es para que le den los 12 puntos
Eurovisión

Preguntan a Ruth Lorenzo por la marcha de España de Eurovisión y su respuesta es para que le den los 12 puntos

Su mensaje, para que lo escuchen en la UER.

Sergio Coto
Sergio Coto
La cantante Ruth Lorenzo.
La cantante Ruth Lorenzo.FilmMagic

La cantante Ruth Lorenzo, representante de España en el Festival de Eurovisión 2014 y portavoz de España en el Festival de Eurovisión 2023, ha hablado antes del inicio de la gala de los Premios Forqué sobre la decisión de RTVE de renunciar a Eurovisión tras el 'sí' de la Unión Europea de Radiodifusión (UER) a la participación de Israel.

Después de la ola de indignación de algunos de los artistas que han logrado alzarse con la victoria en Eurovisión, Ruth Lorenzo ha hablado sin ningún tipo de tapujo sobre qué le parece la postura de la cadena pública española.

Ante el micrófono de Europa Press, la representante de España en el festival de 2014 ha reconocido que ella lo ve "muy bien". "Lo veo bien porque al final creo que lo que defiende el Festival de la Canción son los derechos humanos, el arte y la hermandad por encima de todo y estamos viendo que no se está cumpliendo", ha defendido.

Ruth Lorenzo ha asegurado que Eurovisión le sirvió a ella y fue "de lo mejor que me ha pasado en mi carrera porque me abrió las puertas de mi país, me dio la oportunidad de que hoy pueda estar aquí".

También han preguntado a otra de las artistas que han representado a España en el festival, Chanel. Al preguntarle sobre el asunto, ella sólo ha respondido con una única frase. "La verdad es que yo siempre voy a apoyar a la delegación de mi país de España, es lo que te tengo que decir", ha señalado, de forma muy escueta.

Otra cantante que ha sido preguntada sobre la decisión de RTVE ha sido Eva Amaral y no ha dudado en apoyarla. "A mí me parece una buena decisión. Me parece una manera de dar un mensaje. Y creo que de hecho hay muchos otros países en Europa que están alineados. O sea, yo personalmente... Me parece una buena decisión. La suscribo", ha destacado.

Sergio Coto
Sergio Coto
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactor de actualidad, tecnología y economía en HuffPost España. Me interesa explicar, con un lenguaje claro y directo, los temas que marcan la vida de la gente: desde la política monetaria hasta el último avance en inteligencia artificial.

 

Sobre qué temas escribo

Me dedico a cubrir los grandes movimientos de la industria tecnológica: desde los nuevos lanzamientos de smartphones y dispositivos inteligentes al avance de la inteligencia artificial, sin perder de vista la estrategia de las principales compañías del sector.

 

También sigo de cerca la economía europea y estadounidense con la mirada centrada en las decisiones que afectan directamente a nuestro bolsillo: desde los aranceles de Donald Trump a las políticas de la Reserva Federal o del Banco Central Europeo. Mi objetivo es desentrañar todos estos datos para explicar qué supone en tú día a día y cómo pueden repercutir en problemas como la crisis de vivienda en España.

 

Pero eso no es todo amigos. Además, estoy atento a la actualidad nacional e internacional, tanto política como social, y abordo los temas virales que marcan la conversación pública, siempre con un enfoque riguroso pero también cercano y desenfadado.

 

Mi trayectoria

Nací en Madrid y estudié Periodismo en la Universidad Complutense. Antes de incorporarme a HuffPost en 2022, trabajé en 20 Minutos, pasé por la redacción de El Mundo y el departamento de comunicación de Bankinter, fui redactor y community manager en LaSexta, me especialicé en la cobertura de la pandemia en ElPlural.com y ejercí como corresponsal parlamentario en la Asamblea de Madrid.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 