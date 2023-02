Un informático triunfa en Twitter al contar este truco para saber si están intentando estafarte

El avance de las nuevas tecnologías ha revolucionado el día a día de muchas personas. Las compras digitales continúan siendo una de las opciones más utilizadas, pero, en muchas ocasiones, hay que andarse con ojo para no sufrir ninguna de las ciberestafas.

Es lo que le ha pasado al usuario de Twitter @LarrySion. En un mensaje compartido en redes sociales, ha avisado de lo que le ha pasado, pese a ser informático, y ha dado un importante consejo que puede ayudar a muchos.

El especialista recibió un correo electrónico con el asunto "Aviso de notificación de la Agencia Tributaria", con el que parecía el correo oficial del organismo, le advertían de que tenía una notificación postal.

"Ojo, que casi me la cuelan y soy informático. El remitente está perfecto, el formato también", ha asegurado.

Pero, por suerte, el protagonista se ha dado cuenta de que se trataba de una ciberestafa y ha enseñado un truco con el que se puede evitar meterse en problemas.

"Lo que no pueden ocultar es el destino de los enlaces si presionas un rato encima sin llegar a soltar el dedo (en el enlace de la página a la que citan). No me quiero ni imaginar la de gente que caerá en estas cosas", ha señalado, en un mensaje que supera los 6.000 me gusta en Twitter.

Decenas de usuarios no han dudado en denunciar lo ocurrido con este tipo de estafas y también han reaccionado al consejo del informático.