Enseña la cuenta que le traen en un chiringuito de playa y llueven los comentarios: "Hemos normalizado esos precios"

El activista y hostelero Jesús Soriano se ha hecho eco de la cuenta que unos clientes compartieron tras ir a comer a un chiringuito de playa. La ha mostrado no como una crítica, sino para preguntar a sus seguidores de TikTok (@SoyCamarero) qué les parecen esos precios.

En verano, algunos negocios aprovechan la temporada estival para subir los precios ante la llegada de turistas extranjeros. En la cuenta de este chiringuito hay precios variados, que para algunos resultan excesivos y para otros no tanto, por el tipo de local y por estar situado en plena arena.

La cuenta ascendió a un total de 282 euros para unas seis personas. En cuanto a las bebidas, la caña y la clara costaron 3,40 euros, mientras que un agua sin gas costó 2,60 euros. Lo más caro fue la botella de champán, que ascendía a 80 euros.

Hielos en el café a 0,50 euros

En cuanto a la comida, pidieron una paella de marisco para cuatro personas, con un precio de 22 euros por comensal, mientras que otro de los clientes pidió calamares a la andaluza por 19,50 euros. El café solo costó 2,10 euros y quienes pidieron hielo recibieron un suplemento de 0,50 euros. A Soriano le ha sorprendido que un sándwich cueste cuatro euros, ya que las aceitunas rellenas costaban lo mismo.

Las reacciones son muy variadas, pero sin duda hay un comentario, el del usuario @atajos_, en el que opina que "hemos normalizado esos precios": "Que si es verano, que lo que pagarán de alquiler, que no encuentro camareros... Pues nada, un plato de paella, 22 euros. Dices que es un chiringuito.... El día que la gente se canse, ya veremos".

Otros usuarios piden a quienes critican los precios que consulten antes la carta: "Nos pasa a muchos que empezamos a pedir sin cabeza y luego viene el susto. De todas formas, la comida es cara y más en un restaurante o chiringuito. Debemos tener en cuenta que los dueños no trabajan gratis y sus empleados tampoco".