Santiago Segura habla de lo que pasa en España y confiesa la preocupación que tiene 

El actor Santiago Segura, que ha estado durante todo este 2016 en boca de todo el mundo gracias al estreno de Torrente Presidente, ha sido uno de los invitados junto a la cantante Lolita en último programa de esta primera temporada de El perro andaluz, el espacio de Manu Sánchez en TVE.

Nada más comenzar la entrevista, Segura ha sido preguntado por el personaje de Torrente y por cómo ha evolucionado la sociedad española a lo largo de estas casi tres décadas de recorrido del personaje.

"Torrente no sé cómo ejemplifica el viaje que ha hecho de alguna manera este país. Cuando arrancó parece que el país tenía claro que era una parodia, que era una caricatura, que de alguna manera llevaba al límite a un personaje grotesco hasta su enésima esencia. Pero, ¿qué ha ido pasando ahí fuera para que en el último Torrente este sea como una radiografía fidedigna de la política actual?", le ha planteado Sánchez.

Segura ha comentado que "Torrente no ha cambiado, pero el mundo y España sí". "No sabría decir cómo ha cambiado, pero, efectivamente, el mundo ha cambiado y España ha cambiado", ha sentenciado el actor y director, bromeando con que incluso Torrente también ha cambiado un poco al estar un poco más delgado.

Ahí se ha puesto serio y ha afirmado que es verdad eso que le ha dicho Sánchez: "Es curioso hasta qué punto Torrente encaja en la política. La gente se reía durante toda la película, pero luego salía y decía, qué mal rollo. Esto es una película, pero es muy parecido a la realidad".

Además, Segura también ha mostrado su preocupación por la polarización cada vez mayor. "No sabemos hasta dónde pueden llegar los extremos. Yo creo que si se esfuerzan un poco puede haber run partido más a la derecha que a los neonazis porque e mundo es terrible", ha asegurado.

Finalmente, ha acabado reconociendo que "la gente normal asistimos anonadaos a como hay cosas muy locas". "Intento regir mi vida por el sentido común, la lógica y la coherencia, pero me levanto por la mañana y veo que igual no es esto lo que se lleva", ha concluido Segura.