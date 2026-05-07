Javier Cercas compara la España de ahora con la de "hace 50 años" y su conclusión no tiene desperdicio

El escritor Javier Cercas acaba de publicar Una historia personal de El País, un libro que aúna memoria, política y periodismo para recorrer la historia del diario en su 50 aniversario.

Con motivo de la promoción de esta nueva obra ha visitado La Ventana, de la Cadena SER, donde ha charlado con Carles Francino. Además de su trayectoria, Javier Cercas ha hablado sobre cómo ha cambiado España en las últimas décadas.

"No somos ni tan buenos ni tan malos, somos un país de normalitos", afirma el escritor extremeño, quien cree que hay una tendencia constante a exagerar los conflictos y convertir diferencias menores en batallas irreconciliables.

Para Cercas, esto "es normal en democracia". No obstante, defiende que buena parte de la tensión que se respira entre la población nace "desde arriba" y no en la ciudadanía. "La gente prefiere estar unida", afirma, desechando la idea de que la política sea un reflejo de la sociedad.

Al margen de los enfrentamientos puramente políticos, que Cercas despacha asegurando que pese a los reproches constantes entre PP y PSOE no son tales -"Parece que se odian a muerte, pero no es así"-, cree que España está "mucho mejor de lo que era hace 50 años".

No obstante, es consciente de que ha habido un retroceso democrático desde la crisis de 2008. Para Cercas, España no está aislada y que Europa sigue siendo "la única utopía razonable" construida por el continente.

El escritor extremeño subraya que existe una "dramatización interesada" destinada a que la crispación termine calando entre la sociedad. Y en esta cuestión los periodistas juegan un papel fundamental.

"Los periodistas no deben dar voz a las mentiras ni creérselas". Para el autor de obras como Soldados de Salamina, permitir que los discursos falsos se normalicen supone un riesgo directo para la democracia, pues "las mentiras crean esclavos".