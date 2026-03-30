Javier Ruiz, al PP tras enterarse de la comisión en contra de RTVE: "Lo que parece molestar es que no cantemos el 'Cara al sol'"

El periodista Javier Ruiz ha reaccionado a la comisión de investigación que pondrá en marcha el Partido Popular en el Senado contra RTVE. Los populares han tildado a la radio televisión pública de "propaganda 'sanchista' pagada por todos los españoles".

Este lunes Mañaneros 360 ha abordado este tema de la mano del presentador valenciano, que ha aprovechado para defender a RTVE desde su programa. "Es el Senado el que está perdiendo la autoridad y está al servicio del PP. ¿Quieren investigar por qué RTVE se ha convertido en líder de audiencia en algunas franjas? ¿Por qué es referencia?", ha planteado Javier Ruiz.

Instantes después, el periodista ha sacado su habitual pizarra para explicar cómo funciona RTVE. "Si lo que les preocupa es la gestión patrimonial de RTVE, acaba de presentar un superávit de 55 millones de euros. Y si lo que les preocupa es la audiencia, TVE está en máximos de audiencia en décadas, en franjas como esta", ha afirmado.

En esta línea. Javier Ruiz ha explicado que quizá lo que les preocupa es la audiencia, "que la hay". "Efectivamente, porque no seguimos el dictado de Génova. No pasamos a limpio el argumentario del PP ni el de ningún partido", ha señalado el comunicador valenciano.

Mención a Telemadrid

Javier Ruiz ha ido más allá, y ha puesto de ejemplo a Telemadrid y a TVG, la televisión pública gallega, como ejemplos de cadenas autonómicas gestionadas por el PP. "Telemadrid tiene un 4.6% de cuota de pantalla, y bajando. Y TVG tiene un 7.4%, mínimo histórico", ha recordado a la audiencia de TVE.

Porque, para Javier Ruiz, es conveniente que "si vamos a dar lecciones de gestión, conviene saber gestionar antes de la lección". "A lo peor lo que preocupa es esto, que para que haya servicio público tiene que haber público, y ahora lo hay”, ha añadido el periodista de TVE.

Tras una pausa para abordar otros temas, Javier Ruiz ha vuelto sobre este punto, ampliando sus críticas ahora a Vox. "Lo que el PP y Vox están pidiendo no son lanzallamas, no es la motosierra ni la bomba nuclear. Nos están pidiendo que leamos lo que ellos sí escriben, y aquí ni de un lado ni del otro", ha asegurado el presentador.

"Lo que parece molestar a la ultraderecha es que no cantemos el Cara al sol. Estas mesas no son monólogos a cuatro voces. Las posiciones no pueden estar más lejos. A ustedes les dan dos puntos de vista, de un lado y del otro en lo ideológico. Ese es el objetivo de esta cadena, de este programa y de esta Corporación", ha zanjado Javier Ruiz.