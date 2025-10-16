Jordi Wild responde tras la polémica sobre su consumo ocasional de cocaína
"Si dos o tres veces al año me quiero pegar la juerga padre, lo haré".
El popular creador de contenido Jordi Wild, youtuber y presentador del pódcast The Wild Project vuelve a ser noticia, y no por una entrevista polémica ni por un debate, sino por un fragmento de un antiguo podcast en el que confiesa y normaliza consumir cocaína de forma ocasional.
"He probado cocaína, por supuesto. Por supuesto, o sea, a ver, es que ya empieza a ser más normal que sea 'por supuesto' que 'no'. Hay mucha gente...", ha comenzado diciendo el podcaster en una entrevista al streamer IlloJuan.
"De vez en cuando la uso, no tampoco mucho, pero bueno, es un extra que si estoy en el mood con gente de confianza y tal puede ser. Pero creo que una de las claves por las que me estoy manteniendo bien también físicamente con la edad es que tengo una vida bastante sana, ¿eh?", ha añadido Wild, unas declaraciones que han hecho estallar las críticas en redes.
Sin embargo, el youtuber no se ha quedado callado y no ha tardado en responder a la polémica ocasionada: "Bueno, ahora que ha pasado el boom. Para los moralistas y las charitos de twitter: ¿Qué es una raya para un tigre?", ha empezado bromeando el presentador.
"Para la gente normal: En los últimos años salgo poquísimo de fiesta, no fumo, no vapeo, no como azúcar ni ultraprocesados, en mi día a día no bebo nada de alcohol, hago mucho deporte, si estoy como estoy a la edad que tengo es porque vivo sano", ha explicado.
"En el tema drogas, he intentado ser sincero, no como la gran mayoría de famosos que os os tratan como a idiotas. Y siempre he dicho que es algo malo, perjudicial y NO recomendable. De hecho, tengo varios podcasts para alertar del peligro del consumo y la adicción, por ejemplo con Antón de Drogopedia", ha incidido el podcaster.
"Tengo otro planeado sobre adicciones y su tragedia, en no mucho tiempo. Hay un tabú con estos temas que hace más mal que bien, cuando lo mejor es hablarlo con realismo", ha manifestado Jordi Wild.
"En el podcast de hace medio año con Juanillo, estoy con un colega de risas y cachondeo, punto. Dejo claro que es algo PUNTUAL y OCASIONAL (pasan meses y meses entre alguna toma, si la hay), y hablamos de experiencias en nuestras vidas. Esto ya lo había comentado treinta veces antes, y no había pasado nada", ha subrayado.
"Si dos o tres veces al año me quiero pegar la juerga padre, lo haré. Es mi vida. Y el día que me canse, que acabará pasando, nunca más. Un abrazo a todos mis tigres. Ánimos al resto", ha concluido el creador de contenido.