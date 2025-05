Josema Yuste vuelve a dar que hablar al referirse así al gobierno de Pedro Sánchez

El humorista Josema Yuste, que protagonizó junto a Millán Salcedo el histórico dúo cómico Martes y 13, ha vuelto a criticar al Gobierno de Pedro Sánchez durante una entrevista concedida al programa La Noche Golfa, que conduce Miguel Lago en Telemadrid.

Durante una de sus respuestas defendió que "la cultura no es de izquierdas" y aseguró que "es de los artistas y son estos los que se la brindan al público". Tras estas palabras, cargó contra el jefe del Ejecutivo.

"Siempre he dicho lo que pienso, nunca me he escondido y creo que es hora de que muchos artistas salgamos del armario. Cuando algo es tan evidente como lo que está pasando ahora, y es tan evidente, no hay que callarse y hay que decirlo y hablarlo", prosiguió el humorista.

Yuste también parafraseó a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y se refirió a ella indicando que "es el momento de ser valientes, como bien dice la presidenta".

"Se supone que estamos en democracia, pero desde luego que la gente que no está de acuerdo, y digo los socialistas que no están de acuerdo, lo pagan caro. En el gobierno el que no está de acuerdo con el presidente lo paga caro, se ha visto y está en la hemeroteca, yo no miento", sentenció el humorista.

Finalmente, acabó su respuesta diciendo que espera que el artista que dice lo que piensa y que no está a favor de muchas cosas del líder socialista, como es su caso, espero no tenga consecuencias. "Espero que no le pase nada porque si le pasa algo estaremos hablando de una casi dictadura", concluyó en un vídeo que fue difundido en X por el medio El Debate.