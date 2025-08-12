La camarera se ofrece a colgarles el bolso y cuando piden la cuenta se llevan el sorpresón: media España está flipando

El 'sablazo' que unos clientes se han llevado en un restaurante de las Islas Baleares está causando un gran impacto en toda España, con multitud de personas admitiendo que jamás habían visto algo parecido.

"La camarera nos ofrece amablemente colocar nuestros bolsos en un ganchito en la mesa. Declinamos su oferta pero ante su insistencia aceptamos. Nuestra sorpresa al ver la cuenta...", ha escrito la usuaria de X @LauraCunei.

Junto a ese mensaje ha subido la foto de la cuenta, en la que se ve que le han cobrado 12 euros por un concepto llamado "gancho bolsa". "Eso sí, cuando nos quejamos nos dijeron que podíamos llevarnos el ganchito", ha puntualizado la comensal, que pregunta si esto es legal.

La OCU, de hecho, ha respondido con un enlace a su web por si la usuaria necesita poner una reclamación. "No es ilegal pero sí alegal", dice una persona: "Este servicio tendría que estar en la lista de precios con su coste, utilizan la omisión de información; a mi me plantas esto y te solicito la lista de precios y donde esta informado un servicio de guardarropa".

"Por ley, cualquier cosa que vayan a cobrar te lo tienen que notificar con antelación. Es como la costumbre que hay ahora, de entrar y ponerte una tapa o entrante a modo de invitación, y luego en la factura ves que te lo han cobrado", avisa otro.