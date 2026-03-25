La esquela vista en un periódico que causa sensación por su mensaje en clave: "Me parece preciosa triste e intima"

Las secciones de los obituarios en los periódicos, especialmente en las ediciones impresas en papel, dejan de vez en cuando esquelas con mensajes a las personas fallecidas que son todo una preciosidad y que suelen tener una gran acogida en las redes sociales.

Concretamente, estas despedidas originales suelen aparecer en estas secciones de los medios que son más locales y en aquellos periódicos con un gran peso e incidencia en la población de un municipio en cuestión.

En las últimas horas el usuario de X ha compartido la esquela que se ha compartido en un medio de Galicia junto a la pregunta de "¿para esquela raras esta, no?". En ella se puede ver como en la despedida únicamente le escribe lo siguiente: "1, 2, 3, mi vida cuánto te echo de menos". Además, va firmado como C.Chao.

Repercusión en redes

El tuit rápidamente ha tenido una acogida en redes sociales con más de 90.000 seguidores, más de 1.000 me gusta y medio centenar de compartidos. Además, ha recibido respuestas como las siguientes:

"Cuando veas frases así, piensa que son cositas/bromas internas que quizá se compartían entre el difunto y quien decidió solicitarlas 💔 que tragedia es aprender a decir adiós".

"Mensaje en clave".

"Me derrumbo, Dios mío".

"Pues me parece preciosa, triste e intima".

"Me da algo".

Proverbio chino.

Otros ejemplos vistos en los obituarios

Hace unos meses también se hizo viral la esquela de La Voz de Galicia en la que entre las personas y familiares de la fallecida, una mujer de 93 años, se incluía la mascota que tenía.

Entre las personas están sus hijos, nietos, hermana, hermana política, sobrina y demás familia se sumó el gato, logrando que esa esquela fuera casi una única: se trata del bautizado como bisnieto-gato Bitelchús.

El resto de ese recordatorio contenía la información más habitual como los horarios de la misa, de la cremación y la ubicación del tanatorio, que en este caso es el Servisa de A Coruña.