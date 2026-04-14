La imagen que ha compartido Xabier Fortes para conmemorar el aniversario de la II República

El periodista de TVE Xabier Fortes ha publicado un mensaje en X para conmemorar la proclamación de la II República. Este martes 14 de abril se cumplen 95 años de este acontecimientos que marcó la historia de España en el siglo pasado.

"Qué mañana más alegre y radiante la de hace 95 años", ha comentado el presentador de La noche en 24 Horas, adjuntando a su vez una fotografía muy reconocible de la madrileña Puerta del Sol, con la bandera tricolor en el balcón de la que hoy es sede del Gobierno de la Comunidad de Madrid.

No es la primera vez que Xavier Fortes declara abiertamente su espíritu republicano. En 2021, el periodista publicó una imagen también en X donde se podía ver un campo con flores rojas, amarillas y moradas.

En otra ocasión, publicó una fotografía del balcón de su vivienda en Pontevedra, donde colgó una bandera tricolor que incluía la versión del escudo de España de aquel periodo, dejando así muy clara cuál es su modelo de Estado preferido.

14 de abril, una fecha especial para la izquierda

La II República se proclamó el 14 de abril de 1931 y tocó a su fin en 1939, con la victoria del bando nacional en la guerra civil y la posterior dictadura franquista. Fue un periodo democrático que actualmente se asocia a la izquierda pese a que la derecha también gobernó durante aquellos años.

No obstante, es cierto que políticos y demás personalidades que se ubican ideológicamente en la izquierda celebran y conmemoran este día frente a quienes reniegan de este periodo, que suelen profesar una ideología conservadora.

Pese a que fue breve, la II República legó a España una serie de conquistas en derechos de las que hoy disfrutamos: