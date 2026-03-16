Felipe VI reconoce que hubo "mucho abuso" en la Conquista de América: Xabier Fortes cuenta lo que le pasó por decir lo mismo

Felipe VI ha afirmado este lunes que "hubo mucho abuso" durante la Colonización de América por parte de los conquistadores españoles. Además, el rey ha asegurado que existieron "controversias éticas" durante aquel momento clave en la Historia de España.

"Es importante sacar lecciones porque también ha habido luchas, digamos, controversias morales y éticas en cuanto a cómo se ejerce el poder", ha asegurado el monarca en una visita a la exposición de La mitad del mundo. La mujer en el México indígena, en el Museo Arqueológico Nacional de Madrid.

Sus palabras no han tardado en trascender a todos los medios, y han dejado todo tipo de reacciones. Uno de los primeros en comentar las declaraciones de Felipe VI ha sido el periodista de TVE Xabier Fortes.

El presentador de La Noche en 24 Horas ha citado una noticia que recogía las palabras del rey, y no ha dudado en dar su opinión al respecto. A Fortes parece haberle sorprendido, pues ha escrito en X una onomatopeya con la que lo dice todo: "Uffff".

"A ver qué pasa ahora"

"Yo dije algo más suave en una entrevista con el escritor mexicano Zunzunegui y me cayó la del pulpo", ha afirmado a continuación, recordado el momento en el que entrevistó a Juan Miguel Zunzunegui, el pasado mes de noviembre.

"A ver qué pasa ahora", ha zanjado Fortes, acompañando sus palabras con un emoticono enseñando la lengua. Cabe recordar que el periodista ha manifestado en varias ocasiones su filiación republicana, siendo muy crítico con la monarquía.

En no pocas ocasiones, desde América Latina han criticado a España por no pedir perdón por los abusos y crímenes que, a juicio de una buena parte de los latinoamericanos, cometieron los conquistadores españoles durante varios siglos.

Una postura muy controvertida, pues no todos comparten esta idea. De manera oficial, España nunca ha expresado sus disculpas a los países latinoamericanos, manteniendo así manteniendo en que no se puede juzgar hechos de hace 500 años con criterios contemporáneos.