La Policía informa de una novedad respecto a las estafas telefónicas: si te llaman desde un móvil para venderte algo, cuelga

"Se acabó". Así de tajante y contundente se ha mostrado la Policía Nacional en un vídeo publicado en sus redes sociales desde el que informaban a la población sobre una novedad en las llamadas que va a servir para identificar de una forma más correcta y aceptada las estafas.

En los últimos meses (e incluso años), una de las quejas más repetidas en toda España ha sido el hecho de que a diario recibían varias llamadas desde números desconocidos para, en la mayoría de las ocasiones, intentar venderles un producto o servicio o, en un porcentaje más pequeño, directamente estafar al destinatario.

Ahora, según ha contado la Policía Nacional, las llamadas comerciales que se realizan desde números de teléfonos móviles están ya prohibidas, así que en caso de que alguien reciba una llamada de un número de móvil y que venda algo es directamente una estafa.

"Ya no pueden llamarte desde un móvil para venderte nada, las llamadas comerciales desde números móviles ya están prohibidas en España, eso quiere decir que a partir de ahora viviremos más tranquilos y podremos identificar mejor las estafas", ha afirmado el agente en esa publicación.

Además, ha añadido que "sabrás enseguida si te llaman desde un móvil si el número comienza por un 6 o un 7, por lo que entonces si en esa llamada se identifican como una llamada comercial, cuelga".

Muchos usuarios han celebrado este avance para conseguir saber qué números pueden ser de estafadores de una manera más inmediata, sin embargo, también han pedido una mayor legislación contra este abuso de llamadas.

Algunos incluso han mostrado un pantallazo de su registro de llamadas de los últimos días en los que se puede ver como, efectivamente, han recibido hasta diez llamadas de números desconocidos o identificados por el propio móvil como de spam.