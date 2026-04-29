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La reflexión de María Galiana sobre la Feria de Sevilla que puede escocer en la ciudad
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La reflexión de María Galiana sobre la Feria de Sevilla que puede escocer en la ciudad

La actriz, en 'La Revuelta', lanza una crítica inesperada a una de las fiestas más icónicas de España.

Israel Molina Gómez
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La actriz María Galiana
La actriz María GalianaTVE

María Galiana volvió a "La Revuelta" y, como acostumbra, no dejó indiferente a nadie. A sus 90 años, la actriz habló sin rodeos sobre las fiestas, la música… y acabó soltando una reflexión sobre la Feria de Sevilla que está dando mucho que hablar.

"Yo no voy a la Feria de Abril porque la música está enlatada", afirmó con total naturalidad, en una frase que ha sorprendido especialmente teniendo en cuenta su estrecha relación con la ciudad.

"A mí me gustan las fiestas como las de antes"

Lejos de quedarse en el titular, Galiana explicó qué es lo que echa en falta en este tipo de celebraciones. Y su discurso apunta directamente al cambio en la forma de vivir la música.

"Yo soy de las guitarras, de la gente cantando, de las castañuelas y el tambor", señaló, reivindicando un modelo de fiesta más participativo y menos dependiente del sonido amplificado.

Para la actriz, la clave está en la conexión entre la gente, algo que -según su visión- se ha ido perdiendo con el paso del tiempo.

Una crítica al ambiente actual de la feria

Galiana fue más allá al describir cómo percibe hoy la música en estos espacios. "Cuando la música va enlatada, la gente va al compás en silencio", explicó, apuntando a una escena en la que el público deja de formar parte activa del ambiente.

Incluso recordó que antes llevaba palillos a la feria, pero que ya no tiene sentido: "No se escuchaba nada".

Su intervención también sirvió para dibujar su idea de fiesta ideal, muy alejada de lo que predomina ahora. "La fiesta de hoy es estar de pie con una copa y acabar con dolor de pies", ironizó.

Frente a eso, Galiana defiende un modelo más pausado: sentarse, conversar, escuchar música en directo y dejar que el baile surja de forma natural.

Un comentario que divide

Las palabras de la actriz han abierto debate porque tocan una tradición muy arraigada. Para algunos, su visión conecta con una cierta nostalgia por lo auténtico; para otros, puede sonar a crítica directa a una fiesta que sigue siendo uno de los grandes símbolos culturales del país.

La frase que lo resume todo

Entre todas sus reflexiones, hay una que condensa su postura: "A mí lo que me gusta es la música en directo y las fiestas como las de antes".

Una opinión clara que, sin buscar polémica, puede terminar generándola.

Israel Molina Gómez
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Soy redactor de actualidad en El HuffPost España. Mi objetivo es que no te pierdas nada, sea la hora que sea, estés despierto o dormido.

 

Sobre qué temas escribo

Convivo con personajes tan dispares como Donald Trump, Gabriel Rufián o cualquiera que sea noticia. Intento estar a todo lo que sale, desde los temas más actuales hasta otros más atemporales.

 

Lo hago desde una perspectiva informativa, sin perder esa mirada crítica con la que aportar algo diferente a lo habitual.

 

Sociedad, cultura, política, economía... Cualquier tema es bienvenido para dar un enfoque nuevo a temas de actualidad, que afectan a todos

 

Mi trayectoria

Creo que soy periodista desde que nací, o eso dice mi madre. Desde ese momento hasta ahora han pasado muchas cosas. Soy de Azuébar, un pueblecito de apenas 300 personas del interior de Castellón y, aunque estudié, entre en mi querida ‘terreta’ (Grado en Periodismo por la Universitat Jaume I) y Salamanca (Máster en Comunicación e Información Deportiva por la Universidad Pontificia de Salamanca), aprendí la profesión en la Agencia EFE, donde cubrí los Juegos de Río 2016, los de Tokio 2020, los de París 2024, así como también los Juegos Olímpicos de Invierno de Pieongchang 2018 y de Pekín 2022. Además, cubrí los Mundiales de fútbol de Rusia 2018 y Qatar 2022.

 

Por otra parte, abrí una extensa etapa como autónomo en la que he colaborado con ‘El Independiente’, el ‘Playas de Castellón, la ‘Revista Volata’, ‘Súper Deporte’, ‘Yo Soy Noticia’ o ‘Ciclo 21’, antes de aterrizar en el Huffington Post. 

 

Si alguna vez me necesitas y no me encuentras, búscame en una pista de tenis. Te puedo recomendar la mejor novela negra de cada país y hablar durante horas del cine de los 80 y 90. Ah, por cierto, acierto todas las preguntas naranjas del Trivial. 

 

 

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