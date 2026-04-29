La reflexión de María Galiana sobre la Feria de Sevilla que puede escocer en la ciudad

María Galiana volvió a "La Revuelta" y, como acostumbra, no dejó indiferente a nadie. A sus 90 años, la actriz habló sin rodeos sobre las fiestas, la música… y acabó soltando una reflexión sobre la Feria de Sevilla que está dando mucho que hablar.

"Yo no voy a la Feria de Abril porque la música está enlatada", afirmó con total naturalidad, en una frase que ha sorprendido especialmente teniendo en cuenta su estrecha relación con la ciudad.

"A mí me gustan las fiestas como las de antes"

Lejos de quedarse en el titular, Galiana explicó qué es lo que echa en falta en este tipo de celebraciones. Y su discurso apunta directamente al cambio en la forma de vivir la música.

"Yo soy de las guitarras, de la gente cantando, de las castañuelas y el tambor", señaló, reivindicando un modelo de fiesta más participativo y menos dependiente del sonido amplificado.

Para la actriz, la clave está en la conexión entre la gente, algo que -según su visión- se ha ido perdiendo con el paso del tiempo.

Una crítica al ambiente actual de la feria

Galiana fue más allá al describir cómo percibe hoy la música en estos espacios. "Cuando la música va enlatada, la gente va al compás en silencio", explicó, apuntando a una escena en la que el público deja de formar parte activa del ambiente.

Incluso recordó que antes llevaba palillos a la feria, pero que ya no tiene sentido: "No se escuchaba nada".

Su intervención también sirvió para dibujar su idea de fiesta ideal, muy alejada de lo que predomina ahora. "La fiesta de hoy es estar de pie con una copa y acabar con dolor de pies", ironizó.

Frente a eso, Galiana defiende un modelo más pausado: sentarse, conversar, escuchar música en directo y dejar que el baile surja de forma natural.

Un comentario que divide

Las palabras de la actriz han abierto debate porque tocan una tradición muy arraigada. Para algunos, su visión conecta con una cierta nostalgia por lo auténtico; para otros, puede sonar a crítica directa a una fiesta que sigue siendo uno de los grandes símbolos culturales del país.

La frase que lo resume todo

Entre todas sus reflexiones, hay una que condensa su postura: "A mí lo que me gusta es la música en directo y las fiestas como las de antes".

Una opinión clara que, sin buscar polémica, puede terminar generándola.