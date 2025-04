La respuesta de un bar a la pertinente reseña de un cliente está, para muchos, fuera de lugar

Las reseñas que los clientes dejan a los restaurantes suelen ser de utilidad en la mayoría de ocasiones para saber si en ese local se come bien o mal. Hay ocasiones en las que los consumidores mienten, exageran lo ocurrido o directamente no tienen razón en su queja y hay veces que los hosteleros no están afortunados en sus respuestas.

En las últimas horas ha dado que hablar la réplica que un local le ha dado a una mujer que se ha quejado de que la hicieron esperar durante media hora cuando no había sitio disponible dentro.

"Pésimo, después de esperar más de media hora en la entrada según abrieron no nos cogen porque tienen muchas reservas, porque no dicen eso desde el principio para que nadie espere, no volveremos desde luego porque hasta la gente que tenían reserva estaban esperando y nadie en la puerta gestionando las reservas ni la entrada de los clientes", dice la queja de la clienta.

Lo que nadie esperaba era la respuesta del restaurante, sobre todo por el final: "Hola Rebe, lamentamos escuchar sobre tu experiencia. Tomamos en cuenta tus comentarios y trabajaremos para mejorar nuestra gestión. ¡Gracias por tu feedback! hdlgp!".

Para los que no lo sepan, ese "hdlgp" quiere decir: hija de la gran puta. "Creo que en este caso la respuesta está más que fuera de lugar…", escribe en X Soy Camarero, cuenta especializada en temas de hostelería.