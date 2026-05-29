La revista L'Espresso expone lo que ha pasado con Zapatero y deja una tesis que en pleno 2026 asusta

La revista italiana L'Espresso, que nombró a Pedro Sánchez persona del año en 2025, ha publicado un artículo sobre las implicaciones que tiene la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero y explica por qué es un aviso a navegantes para Europa.

El citado medio tiene la tesis de que la imputación de Zapatero, respaldada por el departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, está siendo interpretada por algunos gobiernos europeos como un mensaje dirigido a todos los que han desafiado o no han apoyado a Donald Trump.

Esta tesis está presente en Madrid, por razones obvias, pero también en París, Bruselas e incluso Roma: "El detalle que dejó a medio continente paralizado fue otro: la intervención directa del todopoderoso Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, que colaboró oficialmente con la policía española, aportando pruebas cruciales para la investigación".

Señala L'Espresso que esto sería un mensaje —aunque parece más bien una amenaza— dirigida a Pedro Sánchez "uno de los pocos líderes europeos que en los últimos meses ha tenido el valor de desafiar abiertamente a Donald Trump y criticar a Israel incluso en medio de la escalada contra Irán".

Hay fuentes europeas citadas por el medio italiano que dicen que "El caso Zapatero está siendo interpretado por muchos gobiernos europeos como una enorme señal de alerta temprana".

"Este es el verdadero temor que se respira en los gobiernos europeos. Nadie quiere acabar en la 'lista negra' estadounidense. El aparato estadounidense posee una inmensa cantidad de información financiera, bancaria, diplomática y digital acumulada durante años de cooperación internacional. Y cuando el FBI, el Departamento de Seguridad Nacional, el Tesoro de Estados Unidos y la CIA empiezan a compartir material con fiscales y fuerzas policiales europeas, el riesgo político puede ser devastador", comentan.

Por esta razón muchos de estos líderes políticos han intentado no chocar contra Trump y han buscado una solución rápida para evitar conflictos diplomáticos que deriven en investigaciones posteriores.

Sentencia L'Espresso que cualquiera que haya tenido relaciones con el régimen chavista de Venezuela "corre el riesgo de volverse vulnerable": "Muchos líderes han comprendido plenamente que la oposición frontal a Trump puede tener consecuencias impredecibles".

"Por esta razón, explican fuentes occidentales, los gobiernos europeos temen cada vez más que cualquier fricción geopolítica pueda convertirse repentinamente en un problema legal, financiero o mediático . Y el caso Zapatero-Sánchez está siendo interpretado por muchos diplomáticos como la primera gran advertencia continental de la era Trump 2.0", termina el texto.