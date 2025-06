La única frase de Trump sobre España que va a escocer a todos los contrarios a Sánchez

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez (d); el presidente estadounidense, Donald Trump (i); el turco, Recep Tayyip Erdogan (c); y la primera ministra italiana, Giorgia Meloni (3d), entre otros líderes.

Donald Trump y Pedro Sánchez han sido los protagonistas involuntarios de la cumbre de la OTAN celebrada esta semana en La Haya. El presidente de los Estados Unidos ha cargado con dureza contra España por no querer llegar al 5% del PIB en inversión en Defensa que han firmado todos los estados miembros de la organización.

Después de la cumbre, ya en rueda de prensa, Trump ha hablado abiertamente sobre España y ha afirmado que se pondrá él mismo al frente de una negociación para establecer aranceles al país y hacerle "pagar el doble".

"Negociaremos con España, lo voy a hacer yo directamente, y van a pagar más dinero, así que ya puede decirle a España que se va a unir al grupo de los que pagan el 5%". "No va a ser el único país que no lo haga, no tiene sentido", ha rematado a preguntas de un medio español.

Pero también hay una frase positiva que están resaltando muchos ahora para echarle en cara a la oposición a Sánchez: Trump ha dicho que la Economía española es "buena" y que en el Gobierno "lo están haciendo muy bien". Eso sí, ha dejado ha dejado caer, "esa economía podría verse arrasada si algo malo ocurre".