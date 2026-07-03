Podría decirse que esta vez Miguel Ángel Rodríguez se lo dejó muy fácil a Óscar Puente

Combo de imágenes de archivo del ministro Óscar Puente y el jefe de gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez (MÁR); y la presidenta madrileña, en el círculo.

Se coló en medio de otras publicaciones virales que retrataban la asistencia de personalidades como Alexia Putellas, Rosalía, Penélope Cruz y Javier Bardem al España-Austria en el que La Roja firmó su pase a octavos, pero ha acabado siendo uno de los temas de conversación del día.

Más allá de la resaca futbolera del 3-0, no falta quien esté aplicando una suerte de VAR a la publicación de Miguel Ángel Rodríguez en X —a.k.a. MÁR, jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso—, justo después de que Pedro Porro subiese el segundo al marcador. Una de esas personas es el ministro de Transportes, Óscar Puente, habitual en la pugna dialética contra la derecha y del que podría decirse que, en esta ocasión, se lo puso muy fácil.

El mensaje de Rodríguez no tenía que ver con el partido del mundial, en realidad, entroncaba con un acontecimiento que había ocurrido horas antes en una Asamblea de Madrid cuya mayoría absoluta del PP aprobaba una ley que la mandataria había anunciado tiempo atrás, bautizándola como la ley del concebido no nacido. Se trata de una norma que abre la puerta a las familias a acceder a las ayudas y beneficios fiscales derivados del nacimiento del bebé desde el momento en que se acredite el embarazo.

El "antes de ducharse" y la respuesta de Óscar Puente

No obstante, lo que verdaderamente llamó la atención fue el comentario entre líneas en la publicación de Rodríguez. El asesor de la presidenta madrileña valoró que la "ley de Ayuso del concebido no nacido", a su juicio, "es la revolución frente a la cultura woke e izquierdista". Justo antes, desgranaba el sentido de la norma: "Esto significa que, según termina de fecundar, antes de ducharse, lo que tiene la mujer en su vientre es una persona con derechos. Derechos también para su familia".

Este viernes, Óscar Puente ha compartido dicha publicación poniendo la lupa sobre la afirmación de "antes de ducharse", para luego : "La clave está en ducharse. La revolución, señoras y señores", ha dicho el ministro antes de pasar a la crítica política aludiendo al rechazo de Ayuso a la actual ley que garantizar el aborto: Ya si eres concebido y nacido, pero entrado en años, a IDA [acrónimo de Isabel Díaz Ayuso] le importas menos". No se quedó ahí Puente, que también incluyó una pequeña referencia al modelo sanitario que defiende la Comunidad de Madrid: "Sobre todo si no tienes seguro privado".