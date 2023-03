Le notifican que su móvil se ha vuelto a activar año y medio después y su reacción es para verla

El usuario de Tik Tok y apasionado por la tecnología @Fechu ha compartido lo que está haciendo después de que le notificaran que se había conectado el Iphone 12 que le habían robado en septiembre de 2021.

"Apareció el teléfono que me robaron hace más de un año y medio a 2.000 kilómetros de distancia", asegura, mostrando que él lo había perdido a la salida de una sucursal del banco ICBC de Argentina y había aparecido en Bolivia.

Entonces, Federico vio cómo se desconectaba su teléfono y ahora, casi año y medio después y cuando ya no pensaba que ese móvil volviera a funcionar, recibió un mensaje de Apple que le informaba que se había encendido.

La reacción de Fechu al verlo está conquistando las redes: se ha puesto a hacer que suene su teléfono para molestar al ladrón que se lo robó.

"Estoy haciendo sonar el teléfono para molestar a la persona que lo tendría en la mano y no entendería por qué después de tanto tiempo estaba tan pendiente del teléfono. No he podido resistirme y he hecho la única maldad que podía hacer", cuenta en el vídeo.

Al final, comenta que si hay alguien cerca del estadio Jesús Bermúdez, en Oruros (Bolivia) y está escuchando sonar permanentemente un teléfono que sepa que es el suyo.