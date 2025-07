Le hacen un primer plano al presidente de la Xunta cuando Leonor suelta esta frase sobre Galicia y... es mejor verlo

Curioso momento el que han captado las cámaras de RTVE y que ha pasado rápidamente a X, donde algunas cuentas relacionadas con la política han hablado del momento en cuestión.

La princesa Leonor ha recibido este lunes la Medalla de Oro de Galicia —considerada la máxima distinción que concede el gobierno gallego— de la mano del presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda.

"Me gustaría ser capaz de transmitir lo que ha significado para mí Galicia en estos meses de formación como guardiamarina. Hace unos días que me he reencontrado con mis compañeros de promoción en el Juan Sebastián Elcano tras unas semanas a bordo de la fragata Blas de Lezo y hemos regresado juntos a tierras gallegas", ha dicho la princesa.

Ha sido en la siguiente frase donde las cámaras han captado la reacción del presidente de La Xunta. Concretamente cuando la princesa ha hablado de que Galicia fue tierra de migrantes".

"En esta tierra, que fue de migrantes, he recordado a todos los gallegos que tuvieron que dejar su casa para buscar una vida mejor. Al cruzar el canal de Panamá, en cuya construcción trabajaron muchos de ellos, o al llegar a Brasil o Uruguay he pensado en aquellos compatriotas de Galicia y de otras partes de España que en tiempos difíciles llegaron a muchas partes de América, en algunos a los españoles les llamaban gallegos, y aún se hace", ha dicho la princesa.

En ese momento, las cámaras de RTVE han sacado un primer plano del presidente Rueda que ha dado que hablar: "La cara del presidente de la Xunta cuando Leonor habla de la emigración gallega!".