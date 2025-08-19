Julen Bollain tiene algo que decir a todos los que afirman que "Papá Estado es inútil"

El economista Julen Bollain ha vuelto a dejar otra reflexión que acumula múltiples reacciones en las redes sociales, esta vez, sobre la ola de incendios que asola a España en las últimas semanas. Bollain habla de las críticas que han ido brotando sobre la gestión de este desastre, pero poniendo el foco más allá.

En este sentido, y en una publicación en su cuenta oficial de X -antes Twitter-, el conocido economista expone que "hay quien dice que 'Papá Estado es inútil' porque en catástrofes como volcanes, inundaciones, incendios o pandemias su respuesta no siempre es perfecta".

De la misma forma, Bollain reconoce que "es cierto que suele haber lentitud y burocracia", antes de poner un 'pero': "Pero confundir esas limitaciones con inutilidad es un error". Y explica por qué, en el ámbito de los incendios, pero también en otros de sobra conocidos ya por la población: "Sin Estado no habría evacuaciones coordinadas, ayudas económicas, brigadas de emergencia ni vacunas garantizadas. Lo que las crisis muestran no es que el Estado sobre, sino que necesitamos un Estado más ágil, con más prevención y mejor preparado.

"Lo verdaderamente inútil..."

El experto también ha puesto el foco en qué es "lo verdaderamente inútil", lanzando un dardo a todos los planteamientos neoliberales que propugnan la necesidad de mayores rebajas de impuestos. En ocasiones extremas, la práctica desaparición fiscal. "Lo verdaderamente inútil no es el Estado, sino quienes lo atacan mientras esperan que los servicios públicos les salven la vida, quienes quieren impuestos mínimos pero exigen helicópteros, hospitales y subsidios cuando todo se hunde", ha subrayado Bollain.

No se ha quedado ahí el economista, que ha sentenciado su reflexión indicando que "esa contradicción revela que lo que sobra no es el Estado, sino la hipocresía de quienes lo desprecian mientras se benefician de él".