Lo que tiene que hacer para ir a Mercadona está dando la vuelta a España: "Mi sueño"

Es uno de los vídeos más vistos de las últimas horas en España, y con razón. Cientos de miles de personas —incluidos famosos como el influencer Peldanyos— han comentado la publicación de @natplazza enseñando que tiene un Mercadona a escasos metros de su casa.

Pero a escasos escasísimos. En un vídeo que supera los 1,4 millones de visitas en menos de 24 horas ha enseñado cómo con simplemente bajar por el ascensor tiene el parking del Mercadona, algo que ha dejado a muchos totalmente estupefactos.

"Se te olvida la mantequilla pero recuerdas que no tienes que salir del edificio de casa para ir al Mercadona", dice en el vídeo donde enseña, en 32 segundos, cómo llega al supermercado valenciano.

La publicación tiene, además, más de 130.000 'me gusta' en tan sólo 15 horas. Y subiendo.

Y claro, los comentarios, más de 900 en 15 horas, no han dejado de sucederse. La gente tiene bastantes dudas vitales después de ver el vídeo: "Entonces puedes dejar tu coche en el parking del Mercadona", "pero no pueden subir en el ascensor gente que no sea de tu edificio, ¿no?", "estaría como si al ludópata le ponen el casino en casa".

Y luego hay maravillas del tipo: "Muchos tienen casa con piscina pero quien tiene casa con Mercadona". "El anuncio de la inmobiliaria: piso luminoso y bien situado, consta de dos dormitorios, un baño y un Mercadona", dice otra en tono de humor.

Y otras ya entienden cosas: "Una amiga y yo vimos en un Mercadona lo mismo, dos personas saliendo de una puerta en el parking y el interior parecía el pasillo de un edificio y no entendimos nada".

Por último, el influencer valenciano Peldanyos, ha sido claro y ha puesto que ese es literalmente su sueño: tener el Mercadona a escasos 30 segundos del comedor de su casa.