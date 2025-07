Lo que hacen unas turistas extranjeras en Alicante alerta a los expertos: mejor no seguir su ejemplo

Cada día se ponen de moda cosas más raras en las redes sociales, sobre todo en TikTok, donde hay que estar pendiente de cada trend. Este afecta principalmente a las extranjeras que vienen a España de vacaciones y tiene tela.

El vídeo o reto en cuestión consiste en filmarse a la llegada a Alicante y grabarse al finalizar las vacaciones totalmente rojas del sol, algo que puede ser muy perjudicial para la salud.

Un vídeo que ha dejado cientos de comentarios, más de 700, de españoles diciéndoles que tengan cuidado con hacer eso: "In spain we say: eso mañana es moreno", "verás que divertido cuando en x años desarrollen un melanoma", "No son tan blancas de base como para quemarse aún con protector solar, simplemente echaos crema" y "Podrían haber entrado a la farmacia de detrás del vídeo del antes a por crema solar".

Al ver el aluvión de mensajes la autora del vídeo ha respondido en mayúsculas: **UTILIZAMOS PROTECTOR SOLAR FACTOR 50 CONSTANTEMENTE Y LA ILUMINACIÓN NOS HACE VER MUCHO MÁS ROJOS DE LO QUE EN REALIDAD ESTAMOS**.